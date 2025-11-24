ua en ru
Путин и Эрдоган обсудили завершение войны в Украине: что предлагает Турция

Понедельник 24 ноября 2025 15:02
Путин и Эрдоган обсудили завершение войны в Украине: что предлагает Турция Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 24 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию турецкого президента и пресс-службу Кремля.

Заявление Турции

Эрдоган заявил, что "Турция будет продолжать свои усилия для завершения российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира".

Он также отметил, что Анкара "готова, как и в прошлом, способствовать всем дипломатическим инициативам и планам, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к длительному миру".

О том, обсуждали ли Путин и Эрдоган вопрос возобновления работы зернового коридора, как это анонсировал лидер Турции, не указано.

Что заявили в России

Между тем в Кремле также сделали свое заявление и обнародовали собственную версию содержания разговора.

В Москве утверждают, что во время разговора лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию совместных энергетических проектов.

Также, по версии Кремля, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Путин заявил, что американские предложения относительно возможного мирного урегулирования якобы "идут в русле" обсуждений во время российско-американской встречи на Аляске и "могут быть положены в основу окончательного урегулирования".

Он заявил в "заинтересованности" Кремля в политико-дипломатическом решении конфликта.

В сообщении также указано, что Эрдоган выразил готовность способствовать переговорному процессу и в дальнейшем предоставлять стамбульскую площадку для встреч. Лидеры договорились активизировать контакты по украинскому вопросу на разных уровнях.

В Кремле заявили, что президенты согласились поддерживать регулярный диалог.

Что предшествовало

Напомним, ранее Эрдоган анонсировал разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Сообщалось, что стороны должны были обсудить пути к миру в Украине и возможное восстановление зерновой сделки.

Эрдоган отметил, что намерен проинформировать Путина о "результатах своих переговоров с европейскими лидерами и президентом Трампом".

Также он отметил, что поделится с европейскими и американскими лидерами результатами своего разговора с российским диктатором.

