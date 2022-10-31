ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эрдоган о срыве "зернового соглашения": Россия колеблется в этом вопросе

Новина українською →
Стамбул, Понедельник 31 октября 2022 11:33
Эрдоган о срыве "зернового соглашения": Россия колеблется в этом вопросе Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия колеблется и блокирует работу "зернового коридора", поскольку не получила возможности экспортировать свое зерно.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для проведения переговоров для возобновления "зернового соглашения".

"Хотя Россия колеблется в этом вопросе, потому что такие же возможности для нее не предусмотрены, мы будем решительно продолжать наши усилия служить человечеству", - заявил президент Турции.

При этом он напомнил, что по "зерновому коридору" Украина смогла экспортировать 9,3 млн тонн пшеницы.

Напомним, 29 октября Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

Сегодня из одесских портов вышло 12 судов с зерном, несмотря на то, что Россия срывает работу "зернового коридора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Российская Федерация
NEWS
Стало известно, когда в Киеве может появиться свет
Стало известно, когда в Киеве может появиться свет
DAILY
Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией