Эрдоган о срыве "зернового соглашения": Россия колеблется в этом вопросе
Россия колеблется и блокирует работу "зернового коридора", поскольку не получила возможности экспортировать свое зерно.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для проведения переговоров для возобновления "зернового соглашения".
"Хотя Россия колеблется в этом вопросе, потому что такие же возможности для нее не предусмотрены, мы будем решительно продолжать наши усилия служить человечеству", - заявил президент Турции.
При этом он напомнил, что по "зерновому коридору" Украина смогла экспортировать 9,3 млн тонн пшеницы.
Напомним, 29 октября Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".
Сегодня из одесских портов вышло 12 судов с зерном, несмотря на то, что Россия срывает работу "зернового коридора".
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