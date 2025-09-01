Эрдоган пригласил Путина в Турцию, обсудив ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин обсудили Украину и возможный визит диктатора в Турцию. Это произошло на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие и российские СМИ.
По данным турецких СМИ, президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречу с российским диктатором и во время во время переговоров пригласил Путина посетить Турцию.
"Это остается в силе. Мы вскоре хотим увидеть вас в нашей стране", - сказал Эрдоган.
Зато Путин, как заявляет Кремль, на встрече "выразил уверенность, что особая роль Турции в урегулировании войны в Украине будет востребована и в дальнейшем".
Темами переговоров были ситуация в Украине и дальнейшие пути дипломатического урегулирования конфликта.
Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На него приглашены более 20 мировых лидеров.
В частности, на саммит прибыл российский диктатор Владимир Путин, где пробудет четыре дня. В Тяньцзине его лично встретил китайский лидер Си Цзиньпин.
В Китае Путин сделал циничное заявление о пути к миру в Украине. Он утверждает, что война против Украины началась не из-за нападения России и она будет продолжаться до "устранения первопричин".