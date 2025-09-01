Ердоган запросив Путіна до Туреччини, обговоривши ситуацію в Україні

За даними турецьких ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Ердоган провів зустріч з російським диктатором та під час під час перемовин запросив Путіна відвідати Туреччину.

"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - сказав Ердоган.

Натомість Путін, як заявляє Кремль, на зустрічі "висловив упевненість, що особлива роль Туреччини у врегулюванні війни в Україні буде затребуваною й надалі".

Темами переговорів були ситуація в Україні та подальші шляхи дипломатичного врегулювання конфлікту.