Эрдоган призвал Путина к "ограниченному прекращению огня" в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что практика ограниченного прекращения огня, направленная прежде всего на энергетические объекты и порты, может быть полезной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию президента Турции.
Турецкий президент заявил, что усилия, направленные на завершение войны путем "справедливого и прочного мира", являются ценными, отметив, что прогресса можно достичь в сферах, которые предлагают практические выгоды для обеих сторон.
Также он сказал, что внедрение ограниченного прекращения огня, направленного прежде всего на энергетические объекты и порты, может быть полезным.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он внимательно следит за мирными переговорами по прекращению войны между Россией и Украиной, добавив, что Анкара может принять эти переговоры.
"Анкара следит за переговорным процессом, направленным на прекращение войны, и готова проводить переговоры во всех форматах в этих рамках", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
Встреча Путина и Эрдогана
Как сообщалось, 12 декабря Эрдоган и Путин встретились на полях Международного форума мира и доверия в столице Туркменистана, Ашхабаде.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин и Эрдоган обсудили стремление Евросоюза устроить "грандиозное мошенничество" с активами РФ.
Также Песков сказал, что "лидеры обменялись мнениями по украинскому вопросу".
После завершения разговора с Эрдоганом Путин отдельно провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Перед этим в ноябре между главами Турции и РФ состоялся телефонный разговор, во время которого оба обсудили вопрос завершения войны в Украине. При этом обсуждали ли они возобновление работы зернового коридора - неизвестно.