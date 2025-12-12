Ердоган закликав Путіна до "обмеженого припинення вогню" в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що запровадження обмеженого припинення вогню, спрямованого насамперед на енергетичні об'єкти та порти, може бути корисним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію президента Туреччини.

Турецький президент заявив, що зусилля, спрямовані на завершення війни шляхом "справедливого та тривалого миру", є цінними, зазначивши, що прогресу можна досягти в сферах, які пропонують практичні вигоди для обох сторін.

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він уважно стежить за мирними переговорами щодо припинення війни між Росією та Україною, додавши, що Анкара може прийняти ці перемовини.