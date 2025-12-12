Ердоган закликав Путіна до "обмеженого припинення вогню" в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що запровадження обмеженого припинення вогню, спрямованого насамперед на енергетичні об'єкти та порти, може бути корисним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію президента Туреччини.
Турецький президент заявив, що зусилля, спрямовані на завершення війни шляхом "справедливого та тривалого миру", є цінними, зазначивши, що прогресу можна досягти в сферах, які пропонують практичні вигоди для обох сторін.
Також він сказав, що впровадження обмеженого припинення вогню, спрямованого насамперед на енергетичні об'єкти та порти, може бути корисним.
Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він уважно стежить за мирними переговорами щодо припинення війни між Росією та Україною, додавши, що Анкара може прийняти ці перемовини.
"Анкара стежить за переговорним процесом, спрямованим на припинення війни, і готова проводити переговори у всіх форматах у цих рамках", – зазначив Реджеп Таїп Ердоган.
Зустріч Путіна та Ердогана
Як повідомлялось, 12 грудня Ердоган і Путін зустрілися на полях Міжнародного форуму миру та довіри в столиці Туркменістану, Ашхабаді.
Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Путін та Ердоган обговорили прагнення Євросоюзу влаштувати "грандіозне шахрайство" з активами РФ.
Також Пєсков сказав, що "лідери обмінялися думками щодо українського питання".
Після завершення розмови з Ердоганом Путін окремо провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Перед цим у листопаді між главами Туреччини та РФ відбулася телефонна розмова, під час якої обидва обговорили питання завершення війни в Україні. При цьому чи обговорювали вони відновлення роботи зернового коридору - невідомо.