ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эрдоган о встрече Кулебы и Лаврова: надеемся станет поводом для продолжающегося урегулирования

Новина українською →
Анкара, Среда 09 марта 2022 12:26
Эрдоган о встрече Кулебы и Лаврова: надеемся станет поводом для продолжающегося урегулирования Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что встреча министров иностранных дел Украины и россии Дмитрий Кулебы и Сергея Лаврова станет поводом для постоянного урегулирования войны России против Украины. Переговоры лидеров дипломатических ведомств состоится 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Позиция Турции как ключевой страны, способной разговаривать с обеими сторонами (Украиной и россией, - ред.), очень ценится во всем мире. Мы продолжим наше дипломатическое общение с 11 по 13 марта на форуме в Анталии. Мы желаем, чтобы встреча, на которой завтра впервые встретятся министры иностранных дел Украины и россии, приведет к продолжающемуся урегулированию", - заявил президент Турции.

Напомним, 10 марта в Анталье состоится встреча Кулебы и Лаврова.

Ранее Кулеба заявил, что на столе уже лежит решение о прекращении боевых действий и выводе российских вооруженных сил из Украины.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Реджеп Тайип Эрдоган Лавров Война России против Украины
NEWS
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать