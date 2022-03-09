Эрдоган о встрече Кулебы и Лаврова: надеемся станет поводом для продолжающегося урегулирования

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что встреча министров иностранных дел Украины и россии Дмитрий Кулебы и Сергея Лаврова станет поводом для постоянного урегулирования войны России против Украины. Переговоры лидеров дипломатических ведомств состоится 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

"Позиция Турции как ключевой страны, способной разговаривать с обеими сторонами (Украиной и россией, - ред.), очень ценится во всем мире. Мы продолжим наше дипломатическое общение с 11 по 13 марта на форуме в Анталии. Мы желаем, чтобы встреча, на которой завтра впервые встретятся министры иностранных дел Украины и россии, приведет к продолжающемуся урегулированию", - заявил президент Турции.

Напомним, 10 марта в Анталье состоится встреча Кулебы и Лаврова.

Ранее Кулеба заявил, что на столе уже лежит решение о прекращении боевых действий и выводе российских вооруженных сил из Украины.

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