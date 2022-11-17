Эрдоган рассказал о позиции США и РФ по применению ядерного оружия

"Скажу так, по информации, которую я получил от своего начальника разведки, ни одна из сторон (Россия и США - ред.) пока не планируют применять ядерное оружие", - сказал Эрдоган.

Говоря о ядерной эскалации лидер Турции заявил: "

Также турецкий президент выступил за то, чтобы российская и американская стороны чаще проводили подобные встречи, как, например, 14 ноября в Анкаре.