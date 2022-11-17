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Эрдоган рассказал о позиции США и РФ по применению ядерного оружия

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ни Россия, ни США не планируют применять ядерное оружие. К такому мнению он пришел после встречи делегаций этих стран в Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Скажу так, по информации, которую я получил от своего начальника разведки, ни одна из сторон (Россия и США - ред.) пока не планируют применять ядерное оружие", - сказал Эрдоган.

Говоря о ядерной эскалации лидер Турции заявил: "

Также турецкий президент выступил за то, чтобы российская и американская стороны чаще проводили подобные встречи, как, например, 14 ноября в Анкаре.

Напомним, глава ЦРУ Ульям Бернс провел встречу с коллегой из российской разведки Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждали ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.

На фоне встречи разведчиков в Турции Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

На следующий день после переговоров делегаций США и РФ в Турции, глава ЦРУ Бернс посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что обсуждали стороны, неизвестно.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеРеджеп Тайип Эрдоган