Ердоган розповів про позицію США та РФ щодо застосування ядерної зброї

"Скажу так, за інформацією, яку я отримав від свого начальника розвідки, жодна зі сторін (Росія та США - ред.) поки що не планують застосовувати ядерну зброю", - сказав Ердоган.

Говорячи про ядерну ескалацію, лідер Туреччини заявив: "

Також турецький президент виступив за те, щоб російська та американська сторони частіше проводили подібні зустрічі, як, наприклад, 14 листопада в Анкарі.