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Ердоган розповів про позицію США та РФ щодо застосування ядерної зброї

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що ні Росія, ні США не планують застосовувати ядерну зброю. До такої думки він прийшов після зустрічі делегацій цих країн в Анкарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Скажу так, за інформацією, яку я отримав від свого начальника розвідки, жодна зі сторін (Росія та США - ред.) поки що не планують застосовувати ядерну зброю", - сказав Ердоган.

Говорячи про ядерну ескалацію, лідер Туреччини заявив: "

Також турецький президент виступив за те, щоб російська та американська сторони частіше проводили подібні зустрічі, як, наприклад, 14 листопада в Анкарі.

Нагадаємо, голова ЦРУ Ульям Бернс провів зустріч із колегою з російської розвідки Сергієм Наришкіним в Анкарі. Сторони обговорювали низку питань, зокрема, загрозу ядерної ескалації.

На тлі зустрічі розвідників у Туреччині Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.

Наступного дня після переговорів делегацій США та РФ у Туреччині глава ЦРУ Бернс відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Що обговорювали сторони, невідомо.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЯдерна зброяРеджеп Тайіп Ердоган