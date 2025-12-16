Эрдоган рассказал о "предупреждениях" Украине и России после атак в Черном море

Турция направляет Украине и России "предупреждения" из-за атак в Черном море. Удары по судам "не приносят никому пользу".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah .

Турецкий лидер не стал комментировать инцидент со сбитием неизвестного дрона над акваторией Черного моря. Вместо этого во время выступления перед турецкими послами он упомянул инцидент с атаками на суда.

По словам Эрдогана, Турция тщательно соблюдает Конвенцию Монтре, которая предоставила стране полные права на контроль над проливами Босфор и Чанаккале, или Дарданеллы, и предотвращает распространение войны на Черное море.

"Однако недавние взаимные атаки представляют серьезную угрозу безопасности судоходства в Черном море. Атаки на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому. Мы четко доводим наши предупреждения по этому вопросу до обеих сторон", - сказал президент.

Стоит заметить, что Конвенция Монтре гарантирует полную свободу судоходства для гражданских судов в мирное время и ограниченный доступ для военных кораблей. При этом Турция имеет право закрывать проход военных кораблей стран, находящихся в состоянии конфликта, если сама не является его стороной.