Эрдоган рассказал, почему не вводит санкции против РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил, что не станет вводить санкции против РФ в случае своего переизбрания на должность главы государства. Отказ от ограничительных мер в отношении Кремля, по его словам, позволяет Анкаре выступать посредником между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

В ходе выступления на митинге в провинции Сивас турецкий лидер отметил, что поддерживает с российским диктатором Владимиром Путиным "хорошие отношения".

Так Эрдоган отреагировал на заявление его главного оппонента на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу о том, что тот намерен в случае победы на выборах присоединиться с западным санкциям против РФ и руководителя Кремля.

"Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, идите на отдых. В мире так не делают политику", - сказал действующий президент.

Он заявил, что Турция поддерживает и будет поддерживать контакты со всеми странами мира наилучшим образом. Кроме того, благодаря этому фактору Анкара может выступать посредником между РФ и Украиной, добавил Эрдоган.

"Потому что это вот так с Америкой, Россией и всеми странами Запада... Если Турция является посредником в российско-украинской войне, то это не рядовое событие. Если Турция возит черноморское зерно всему миру", - объяснил он свою позицию.

Выборы президента Турции

Второй тур президентских выборов в Турции должен состояться 28 мая. Дело в том, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов плюс один в первом туре. Отметим, что это впервые, когда в стране не выбрали главу за одно голосование.

По результатам прошедшего 14 мая первого тура действующий президент Эрдоган набрал 49,24% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу - 45,07% голосов.

Эрдоган остается уверенным в своей победе, и, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, турецкая оппозиция уже осознает свое поражение на выборах.

Ранее РБК-Украина анализировало, как результат выборов в Турции может повлиять на наше государство.