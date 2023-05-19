В Турции обнародовали окончательные результаты первого тура выборов президента
Высшая избирательная комиссия Турции подсчитала окончательные результаты первого тура президентских выборов. Первое место занял глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Согласно данным результатов первого тура, Эрдоган набрал 49,24% голосов. Второе место занял его главный конкурент на выборах, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 45,07% голосов.
Второй тур
Стоит заметить, что, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Турции пройдет второй тур между Эрдоганом и Кылычдароглу. Он состоится в воскресенье, 28 мая.
Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер ранее отмечал, что в стране впервые состоится второй тур президентских выборов. До этого главу государства выбирали сразу.
При этом Эрдоган остается уверенным в своей победе, как и его правительство. К примеру, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая оппозиция уже осознает свое поражение на выборах.
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