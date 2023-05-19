В Турции обнародовали окончательные результаты первого тура выборов президента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Согласно данным результатов первого тура, Эрдоган набрал 49,24% голосов. Второе место занял его главный конкурент на выборах, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 45,07% голосов.

Второй тур

Стоит заметить, что, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Турции пройдет второй тур между Эрдоганом и Кылычдароглу. Он состоится в воскресенье, 28 мая.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер ранее отмечал, что в стране впервые состоится второй тур президентских выборов. До этого главу государства выбирали сразу.

При этом Эрдоган остается уверенным в своей победе, как и его правительство. К примеру, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая оппозиция уже осознает свое поражение на выборах.