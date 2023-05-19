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В Турции обнародовали окончательные результаты первого тура выборов президента

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Пятница 19 мая 2023 18:46
В Турции обнародовали окончательные результаты первого тура выборов президента Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его конкурент на выборах Кемаль Кылычдароглу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Высшая избирательная комиссия Турции подсчитала окончательные результаты первого тура президентских выборов. Первое место занял глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Согласно данным результатов первого тура, Эрдоган набрал 49,24% голосов. Второе место занял его главный конкурент на выборах, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 45,07% голосов.

Второй тур

Стоит заметить, что, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Турции пройдет второй тур между Эрдоганом и Кылычдароглу. Он состоится в воскресенье, 28 мая.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер ранее отмечал, что в стране впервые состоится второй тур президентских выборов. До этого главу государства выбирали сразу.

При этом Эрдоган остается уверенным в своей победе, как и его правительство. К примеру, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая оппозиция уже осознает свое поражение на выборах.

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Турция Президентские выборы Реджеп Тайип Эрдоган
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