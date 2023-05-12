Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть

О президентской кампании в Турции, предвыборных раскладах, вероятности смены власти и о том, что это может означать для нашей страны, – ниже в материале РБК-Украина.

Выборы в Турции пройдут в воскресенье, 14 мая. В течение 20 лет страной правит Реджеп Тайип Эрдоган, он сделал ее президентской республикой, упразднил пост премьера и получил широкие полномочия от назначения министров и судей до роспуска парламента. Как показывают опросы, многие турки не довольны его политикой и готовы поддержать лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу.

По данным социологической компании MAK, за действующего президента готовы проголосовать 45,4% избирателей, за его оппонента – 50,9%. Исследовательский центр AREA дает следующие цифры: 46,1% за Эрдогана и 49,1% за Кылычдароглу. По данным Saros Research, 44,48% и 49,96% соответственно.

"Вероятность второго тура высока, потому что ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не имеют достаточной поддержки. Для победы в первом туре необходимое условие – 50% + 1 голос. Некоторые опросы показывают победу Кылычдароглу, но наиболее сбалансированные из них дают фаворитам по 43-45%", – рассказала РБК-Украина кандидат политических наук, старший аналитик Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер.

Всего на первый тур были заявлены четыре кандидата, но рейтинги главы партии "Родина" Мухаррема Индже и представителя Союза АТА Синана Огана колеблются в пределах 2-6%. Индже играет на поле оппозиции и является бывшим однопартийцем "народных республиканцев". По мнению Габер, дальше его голоса скорее всего отойдут Кылычдароглу и обеспечат тому победу.

Однако Индже неожиданно снял свою кандидатуру, чем повысил шансы единого кандидата от оппозиции еще в первом туре. Заявленная причина – на днях он стал объектом клеветнической онлайн-кампании с фейковыми фото сексуального характера.

Одновременно пройдут выборы в законодательный орган. Здесь борьба развернулась между тремя блоками: Народным альянсом во главе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), Национальным альянсом ("Стол шести", который выдвинул Кылычдароглу) и Альянсом труда и свободы, возглавляемым прокурдской Народно-демократической партией (НДП). Последняя также заявила о поддержке Кылычдароглу.

Шаткие позиции Эрдогана

Эрдоган идет на выборы с обещаниями стабилизировать экономику, снизить налоги и поднять зарплаты выше уровня инфляции. За пять дней до голосования он объявил о повышении зарплат для государственных служащих на 45%.

Отметим, рейтинги Эрдогана падали на фоне неортодоксальной экономической политики ("эрдоганомика"), которая вызвала резкий рост инфляции. Вместо повышения процентной ставки в условиях кризиса он требует понижать ее для стимулирования деловой активности. Это привело к снижению курса лиры почти в пять раз с 2018 года, по итогам 2022 года инфляция достигла 64,3%, а сейчас находится на уровне 50%.

Эрдоган перед выборами поднимает зарплаты и обещает побороть инфляцию (фото Getty Images)

Несмотря на это, он настаивает на том, что инвестиции, производство, экспорт и выход на положительное сальдо внешней торговли будут стимулировать рост ВВП.

"Мы вернем инфляцию к однозначным цифрам и определенно спасем нашу страну от этой проблемы", – заявлял Эрдоган на старте избирательной кампании.

Еще одним ударом стало землетрясение в начале февраля 2023 года, повлекшее колоссальные разрушения. По официальным данным, погибли порядка 50 000 человек. В его адрес до сих пор звучит критика за недостаточно быструю реакцию и неспособность справиться с последствиями. Эрдоган обещает, что восстановление городов будет в приоритете: правительство намерено построить 650 000 квартир для тех, кто лишился жилья.

Что касается внешней политики, президент хочет приложить усилия для нормализации обстановки в регионе. Недавно Анкара предприняла шаги по налаживанию отношений с Израилем, Саудовской Аравией, Египтом и Сирией после многих лет напряженности. Не обошел вниманием он и тему российско-украинской войны.

"Мы можем вести переговоры с обеими сторонами, добиваться конкретных успехов, таких как зерновой коридор и обмен пленными, и мы все еще можем говорить о возможности мира", – отметил глава государства.

В ходе избирательной кампании Эрдоган пытается отвлечь внимание от негатива, указывая на успехи, которых достигла Турция в период его правления. За последние недели он открыл первую в стране атомную электростанцию, объявил об открытии газового месторождения в Черном море и проехался за рулем первого турецкого электромобиля.

В ходе интервью местному телеканалу 25 апреля Эрдоган почувствовал недомогание, и эфир прерывался на несколько минут. Позже он сообщил, что у него заболел живот, затем появилась информация о желудочном гриппе. На следующий день по социальным сетям прошлись слухи о якобы перенесенном инфаркте. Но уже 27-го числа он по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным открывал АЭС "Аккую".

Аналитик Украинского института будущего Илья Куса считает, что проблемы 69-летнего Эрдогана со здоровьем не повлияли на его шансы.

"В самой Турции история с инфарктом является полуфейковой, она не была доказана. Я бы сказал, что среди его сторонников она даже добавила ему пару баллов. Мол, президент так много работал, что заболел", – рассказал он в беседе с изданием.

Кто такой Кемаль Кылычдароглу

Соперник Эрдогана возглавляет главную оппозиционную силу – Республиканскую народную партию (РНП), у истоков которой стоял "отец нации" и основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. В 1990-х Кылычдароглу работал в министерстве финансов, фонде социального страхования и даже был назван "чиновником года".

С 2002 года является депутатом Великого национального собрания (местный парламент). Имеет репутацию честного политика, который отстаивает светские ценности, но не обладает особой харизмой. В прошлом его критиковали за неспособность победить Эрдогана, но все изменилось в 2019 году, когда кандидаты от РНП обошли соперников от правящей партии и стали мэрами Анкары и Стамбула.

Кемаль Кырычдароглу обещает реформы и пытается объединить всех турков (фото Getty Images)

Кылычдароглу выдвинул альянс из шести оппозиционных партий – так называемый "Стол шести". Это не первый случай в политической истории страны, но действительно знаковый. Будучи левоцентристом, ему удалось заручиться симпатиями исламистов, правых, правоцентристов и сторонников светского развития Турции. А поддержка альянса курдских партий придает ему еще больший вес. Такое широкое объединение показывает, что главная цель этих партий – сменить власть и сместить Эрдогана.

"Что касается ситуации в стране, то участие в выборах единым фронтом важно с точки зрения восстановления социального мира и примирения. Сейчас турецкое общество достаточно поляризовано, каждый культурный, религиозный и даже гуманитарный вопрос политизируется вокруг разных взглядов. А то, что делает Кылычдароглу – это попытка объединить всех", – рассказала Евгения Габер РБК-Украина.

При этом очевидно, что альянс создавался под выборы и после них вряд ли сохранится в таком формате. Поскольку кроме демократизации и более или менее прозападного курса эти партии идеологически мало что связывает.

Кылычдароглу позиционирует себя как борец с коррупцией. Он обещает ограничить полномочия президента, вернуть парламентскую форму правления, переформатировать экономику и обеспечить свободу слова.

Кандидат от оппозиции рассчитывает на голоса молодежи. По официальным данным, право голоса в Турции имеют порядка 64 млн человек, из них 3,3 млн – за рубежом. Более 5 млн или около 8% – это молодежь, которая будет голосовать впервые. Кылычдароглу говорит, что если победит, то вернет "свободу и демократию, чего бы это ни стоило". В настоящее время за оскорбление президента турки могут попасть в тюрьму.

"Молодежь хочет демократии. Они не хотят, чтобы полиция приходила к ним рано утром только потому, что они написали в Twitter. Я говорю молодым людям, что они могут свободно критиковать меня. Я позабочусь о том, чтобы у них было это право", – заявил он BBC.

В том же интервью он отметил, что намерен отдать приоритет отношениям с Западом, а не с Российской Федерацией. "Мы хотим быть частью цивилизованного мира. Мы хотим свободных СМИ и полной судебной независимости. Эрдоган так не думает. Он хочет быть более авторитарным. Разница между нами и Эрдоганом - это разница между черным и белым", – добавил он.

Илия Куса характеризует Кылычдароглу как евроатлантического оптимиста. И скорее всего в случае избрания он сделает упор на вступление в Евросоюз и сотрудничество с НАТО. В других аспектах от него не стоит ждать резких изменений.

"По крайней мере, насколько я вижу из интервью Кылычдароглу, он не сильно отличается от действующего президента. То есть те вещи, которые являются объективным интересом Турции, как, например, оставаться посредником в треугольнике Украина-Россия-Запад, он поддерживает", – отметил эксперт.

Напряжение растет

По мере приближения дня голосования нарастает напряжение в Турции. Кандидаты все чаще прибегают к жесткой риторике, а на минувших выходных в Стамбуле Эрдоган перешел в атаку.

"Мой народ не позволит пьяницам и повесам выйти на сцену. Господин Кемаль, вы можете пить бочками, ничто вас не вылечит. Мой народ ответит 14 мая. Мы не позволим Кылычдароглу, который идет бок о бок с террористами, разделить нашу родину", – заявил он на митинге с участием более 1,6 млн человек.

Эрдоган на массовых митингах жестко отзывается об оппозиции и главном сопернике (фото twitter.com/RTErdogan)

Кроме того, Эрдоган обвинил оппозицию в поддержке ЛГБТ-меньшинств и пообещал "похоронить ее в урнах для голосования". Эти слова стали ответом на обещание оппонента превратить Турцию "в рай, где все живут в мире" и не допустить дискриминации по какому-либо признаку.

Отметим, еще раньше Кылычдароглу называл соперника "хулиганом из Касымпаши" (криминальный район Стамбула), который избегает прямых дебатов на телевидении. Эрдоган же объявил его непригодным для управления страной, заявив, что тот не способен "даже пасти овец".

А 7 мая на митинге в Эрзуруме забросали камнями оппозиционеров и участников митинга. Поэтому нет уверенности в том, что следующие недели в Турции пройдут мирно.

По мнению Илии Кусы, жесткая риторика кандидатов объясняется высокими ставками. А из-за таких заявлений складывается впечатление, что они играют в игру с нулевой суммой – победа или смерть. Неизвестно, сможет ли Эрдоган принять поражение, да и среди сторонников оппозиции доверие к властным институтам крайне низкое.

"Есть угроза, что все это может привести к какому-то политическому кризису и, возможно, новым выборам. Заявления с жесткими наездами звучат с обеих сторон. Атмосфера уже напряжена, есть радикалы, которые могут выйти на улицы и что-то делать. В Эрзуруме не произошло ничего драматичного, но это реально показывает, что между сторонниками Эрдогана и оппозиции возможны столкновения, если до этого дойдет", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

Аналитик Евгения Габер подчеркивает, что в правящих кругах оппозицию называют предателями и мятежниками, что не способствует мягкой передаче власти в случае проигрыша Эрдогана. Хотя вероятность эскалации напрямую зависит от результата выборов. Если Кылычдароглу победит с уверенным отрывом, то протесты будут неактуальны. Пока же обе стороны демонстрируют готовность защищать голоса.

Что может измениться для Украины

Украинский вопрос практически не поднимался в ходе президентской кампании. Внешняя политика вообще мало волнует турецкого избирателя, его интересуют экономические проблемы, рост цен, прозрачность и подотчетность власти, а также возвращение миллионов беженцев назад в Сирию, Ирак и Афганистан.

"Единственное, что Эрдоган много апеллирует к региональной силе Турции, к зерновому соглашению как к победе турецкой дипломатии в том смысле, что политика балансирования между Россией и Украиной, между Россией и Западом принесла свои плоды. При нем Турция показала себя влиятельным государством, которое одновременно общается с президентами воюющих стран. Но это незначительный элемент его кампании", – отмечает Габер.

Победа Кылычдароглу кардинально не повлияет на позицию Турции по Украине (фото Getty Images)

По ее мнению, в случае победы Кылычдароглу кардинально ничего не изменится: Турция продолжит поддерживать Украину политически и отчасти в военном плане, но не откажется от экономического партнерства с РФ.

Единственное, чего следует ожидать, так это смену риторики Анкары. Очевидно, что прозападный курс потребует показать готовность бороться с обходом санкций против России, как это хотят видеть на Западе. К самим ограничениям Турция не присоединится, и, возможно, будет вести себя более взвешенно в отношениях с Москвой без высоких встреч и распространения российских нарративов, полагает эксперт.

Есть мнение о том, что сближение Турции с Западом поспособствует единству внутри НАТО и ускорит вступление Швеции, что впоследствии может сыграть на руку Украине, когда наступит ее очередь. Но по мнению аналитика Илии Кусы, в этом вопросе у нас не было проблем и с Эрдоганом, с которым как с прагматичным политиком всегда можно договориться.

"Это не ситуация с Венгрией, которая блокирует наш путь в НАТО из-за конфликта в языковой и образовательной сферах. Не думаю, что членство Украины зависит от того, кто будет во главе Турции. Но можно исходить из того, что Кылычдароглу является более прозападным, и, возможно, с ним будет легче. Но это лишь предположение, неизвестно, как оно будет в реальности", – добавил он.

Победа определенной силы не приведет к отходу от позиций по Украине, поскольку у них одинаковое видение роли Турции в российско-украинской войне. Анкара и дальше будет поддерживать территориальную целостность Украины, осуждать аннексию Крыма, а также вряд ли решится на открытие Босфора для военных кораблей РФ.

Основной интригой остается то, состоится ли перезагрузка политической системы Турции. Ответ на это может появиться уже в ближайшее воскресенье.