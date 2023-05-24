Ердоган розповів, чому не вводить санкції проти РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердога заявив, що не вводитиме санкції проти РФ у разі свого переобрання на посаду глави держави. Відмова від обмежувальних заходів щодо Кремля, за його словами, дозволяє Анкарі виступати посередником між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Під час виступу на мітингу у провінції Сівас турецький лідер зазначив, що підтримує з російським диктатором Володимиром Путіним "добрі стосунки".

Так Ердоган відреагував на заяву його головного опонента на президентських виборах Кемаля Киличдароглу про те, що той має намір у разі перемоги на виборах долучитися до західних санкцій проти РФ і керівника Кремля.

"Ви абсолютно не знаєтесь на політиці, пане Кемаль, йдіть на відпочинок. У світі так не роблять політику", - сказав чинний президент.

Він заявив, що Туреччина підтримує і підтримуватиме контакти з усіма країнами світу якнайкраще. Крім того, завдяки цьому фактору Анкара може бути посередником між РФ та Україною, додав Ердоган.

"Бо це ось так з Америкою, Росією та всіма країнами Заходу... Якщо Туреччина є посередником у російсько-українській війні, то це не пересічна подія. Якщо Туреччина возить чорноморське зерно усьому світу", - пояснив він свою позицію.

Вибори президента Туреччини

Другий тур президентських виборів у Туреччині має відбутися 28 травня. Річ у тому, що жоден з кандидатів не набрав 50% голосів плюс один у першому турі. Заначимо, що це вперше, коли в країні не обрали главу за одно голосування.

За результатами першого туру, що пройшов 14 травня, чинний президент Ердоган набрав 49,24% голосів, а лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - 45,07% голосів.

Ердоган залишається впевненим у своїй перемозі, і, за словами глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, турецька опозиція вже усвідомлює свою поразку на виборах.

Раніше РБК-Україна аналізувало, як результат виборів у Туреччині може вплинути на нашу державу.