Украина продолжает выполнять "зерновую сделку", - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Хочу напомнить, что в "зерновой инициативе" существует две параллельные договоренности либо два документа. Первый - трехсторонний документ Украина-ООН и Турция. Тут от трех субъектов я не слышал, чтобы кто-то с чем-то был не согласен и кто-то хотел бы приостановить "зерновую инициативу". Так что тут мы продолжаем, как втроем и договаривались", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что другой документ подписали между собой Турция, Россия и ООН.

"Я не уверен, что тот документ Турция или ООН нарушили, потому что они не заинтересованы в том, чтобы принести голод в страны Африки или Азии. Так что, безусловно, то, что Россия говорит - что она выходит с этой инициативы, говорит, что она выходит из договоренности тех трех сторон. А это говорит о том, что именно она нарушает их договоренности", - добавил президент.

Зеленский выразил надежду, что мир сможет "успокоить" риторику россиян относительно выхода из "зерновой сделки".

"Мы со своей стороны продолжаем "зерновую инициативу", потому что понимаем, что несем в мир стабильность на рынке пищевой продукции", - отметил глава украинского государства.