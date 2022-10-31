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Украина продолжает выполнять "зерновую сделку", - Зеленский

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 21:10
Украина продолжает выполнять "зерновую сделку", - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина продолжает выполнять условия соглашения по экспорту зерна, которую наша страна подписала с Организацией Объединенных Наций и Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Хочу напомнить, что в "зерновой инициативе" существует две параллельные договоренности либо два документа. Первый - трехсторонний документ Украина-ООН и Турция. Тут от трех субъектов я не слышал, чтобы кто-то с чем-то был не согласен и кто-то хотел бы приостановить "зерновую инициативу". Так что тут мы продолжаем, как втроем и договаривались", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что другой документ подписали между собой Турция, Россия и ООН.

"Я не уверен, что тот документ Турция или ООН нарушили, потому что они не заинтересованы в том, чтобы принести голод в страны Африки или Азии. Так что, безусловно, то, что Россия говорит - что она выходит с этой инициативы, говорит, что она выходит из договоренности тех трех сторон. А это говорит о том, что именно она нарушает их договоренности", - добавил президент.

Зеленский выразил надежду, что мир сможет "успокоить" риторику россиян относительно выхода из "зерновой сделки".

"Мы со своей стороны продолжаем "зерновую инициативу", потому что понимаем, что несем в мир стабильность на рынке пищевой продукции", - отметил глава украинского государства.

Напомним, ранее Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи беспилотников".

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Владимир Зеленский ООН Российская Федерация Турция
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