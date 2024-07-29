Эрдоган пригрозил Израилю вторжением, Тель-Авив сравнил его с Хусейном

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил вторгнуться в Израиль, чтобы поддержать палестинцев. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил его с иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Каца в соцсети Х, а также издание The Times of Israel.

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", - написал глава израильского МИД. ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024 Отметим, что ранее в воскресенье Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль для поддержки палестинцев в войне в Секторе Газа. "Так же, как мы вошли в Карабах (Нагорный Карабах. - ред.), так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. - ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы должны быть сильными", - сказал турецкий лидер.