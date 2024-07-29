Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, Тель-Авів порівняв його з Хусейном

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Каца у соцмережі Х та видання The Times of Israel.

"Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", - написав очільник ізраїльського МЗС. ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024 Зазначимо, що раніше в неділю Ердоган пригрозив ввести війська до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в Секторі Газа. "Так само, як ми увійшли в Карабах (Нагірний Карабах. - ред.), так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними (Ізраїлем. - ред.). Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми повинні бути сильними", - сказав турецький лідер.