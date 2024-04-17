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Эрдоган обвинил Израиль в провоцировании нового регионального конфликта

Среда 17 апреля 2024 02:35
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Эрдоган обвинил Израиль в провоцировании нового регионального конфликта Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство Израиля в целом несут исключительную ответственность за недавнюю эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Эрдоган сказал на пресс-конференции, что Израиль "пытается спровоцировать региональный конфликт, и его нападение на посольство Ирана в Дамаске стало последней каплей".

По мнению президента Турции, новые региональные конфликты возможны, пока в Газе будут продолжаться "жестокость и геноцид".

Он призвал все стороны руководствоваться в своих действиях здравым смыслом.

Турецкий лидер также раскритиковал Запад за осуждение атаки Ирана, но не удара Израиля по консульству Ирана.

Напомним, в минувшие выходные Иран нанес массированный воздушный удар по территории Израиля с помощью ракет и беспилотников.

Тегеран назвал это местью за атаку на консульство Ирана в Дамаске. Израиль не брал на себя ответственность за удар.

Теперь Тель-Авив готовит ответ на атаку Ирана.

Другие антиизраильские заявления Эрдогана

После начала военной операции в Газе, начатой в ответ на террористическую атаку ХАМАСа 7 октября, президент Турции заявил, что его страна представит миру Израиль как "военного преступника" и "оккупанта".

В ответ на это Тель-Авив поручил своим дипломатам выехать из Турции.

Эрдоган также заявил что его страна не считает ХАМАС террористической организацией.

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Нетаньяху Израиль Реджеп Тайип Эрдоган
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