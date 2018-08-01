Мінфін США ввів санкції проти глав МВС і Мін'юсту Туреччини

Санкції проти чиновників запровадили через їхню роль в переслідуванні американського пастора Брансона

Міністерство фінансів США сьогодні, 1 серпня, ввело санкції проти двох турецьких міністрів - глави МВС Сулеймана Сойлу і керівника Мін'юсту Абдулхамита Гюля - через їхню роль у переслідуванні американського пастора Ендрю Брансона. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.

Обмеження накладені в рамках "закону Магнітського", який дозволяє Мінфіну вводити санкції проти людей, причетних до порушення прав людини. Санкції означають заморозку майна Сойлу і Гюля в США і заборону для американських громадян на проведення фінансових операцій з ними.

"Неправосудне затримання та переслідування пастора Брансона турецькими чиновниками просто неприйнятне. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що США чекають від Туреччини його негайного звільнення", - сказав глава Мінфіну Стівен Мнучин.

Нагадаємо, 26 липня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями через тривале утримання у Туреччині американського пастора Ендрю Брансона.

Відзначимо, Брансона заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві і пособництві терористам.