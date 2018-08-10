Мита на алюміній і сталь були подвоєні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній. Про це американський лідер заявив у своєму Twitter.

Глава США підкреслив, що мита на алюміній і сталь були подвоєні.

"Я тільки що санкціонував подвоєння тарифів на сталь і алюміній щодо Туреччини. Тепер мито на алюміній становитиме 20%, а на сталь - 50%", - зазначив президент.

Трамп додав, що відносини США і Туреччини зараз "не хороші" і зазначив, що турецька ліра швидко падає по відношенню до долара.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, Мінфін США ввів санкції проти глав МВС і Мін'юсту Туреччини. Обмеження накладені в рамках "закону Магнітського", який дозволяє Мінфіну вводити санкції проти людей, причетних до порушення прав людини.

4 серпня на сайті торгового представництва США з'явилася інформація про те, що Білий дім має намір переглянути участь Туреччини в програмі пільгового імпорту товарів із країн, що розвиваються, у США. Зазначалося, що дане рішення було викликане введенням Туреччиною тарифів на постачання товарів зі Штатів, які торкнулися імпорту в обсязі 1,78 млрд доларів.