Зеленский призвал расширить "зерновой коридор" на другие порты Украины

Украина хочет продлить зерновую инициативу на бессрочной основе. Для этого нужно расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время International Summit on Food Security.

"Зерновая инициатива, к сожалению, до сих пор не работает на полную. Россия пытается затянуть движение судов, очередь в Босфоре составляет на сегодня более 80 кораблей. Мы выступаем за увеличение числа портов и бессрочное продолжение этой важной инициативы, чтобы Россия не заблокировала ее снова", - заявил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что работа "зернового коридора" не обеспечивает всех продовольственных потребностей, особенно тех стран, которым грозит голод.

Президент подчеркнул, что для преодоления гуманитарного кризиса Украина ввела зерновую инициативу "Grain From Ukraine", в рамках которой украинское продовольствие будет отправлять в страны Африки и Азии.

"Наша цель амбициозная и конкретная - спасти от голода по меньшей мере 5 млн человек. На этом пути Украина сделала первые шаги, отправила первые корабли в середине ноября. 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Сегодня загружается еще одно судно - это 30 тысяч тонн пшеницы для людей из Эфиопии. Сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три суда", - добавил президент.

По словам главы государства, Украина планирует к весне 2023 года отправить как минимум 60 судов с зерном для Эфиопии, Судана, Сомали, Йемена, Конго, Кении и Нигерии.