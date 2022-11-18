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Эрдоган поговорил с Путиным: обсудили ряд тем, в том числе "зерновую сделку"

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Пятница 18 ноября 2022 12:24
Эрдоган поговорил с Путиным: обсудили ряд тем, в том числе "зерновую сделку" Фото: президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения и "зерновую сделку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Турецкий лидер вновь заявил, что Украине и России важно провести переговоры, поскольку, по его мнению, затягивание войны только "повышает риски".

Кроме того, Эрдоган назвал встречу глав спецслужб США и РФ в Турции "ключом" к предотвращению бесконтрольной эскалации на местах.

Также президент Турции поприветствовал продление "зерновой сделки" для вывоза украинского продовольствия на 120 дней.

Напомним, зерновую сделку, позволившую возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

По словам Эрдогана, в ходе предыдущей сделки, из Украины удалось отправить 11 млн тонн продовольствия.

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Реджеп Тайип Эрдоган
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