Ердоган відкладе візит у США через визнання геноциду вірмен

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Візит повинен відбутися 13 листопада

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган може скасувати візит до Вашингтона на наступному тижні на знак протесту проти голосування в Палаті представників за резолюцію, в якій визнали геноцидом вбивства турками вірмен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що про плани скасувати візит Ердогана в США 13 листопада на запрошення президента Дональда Трампа заявили три турецьких чиновника.

"Ці кроки серйозно затьмарюють зв'язки між двома країнами. Чирез ці рішення візит Ердогана буде відкладено", - сказав високопоставлений турецький чиновник, однак додавши, що остаточне рішення не було прийнято.

Турецькі джерела кажуть, що Трамп і Ердоган мають міцний зв'язок, незважаючи на рішення, які приймають в Конгресі з приводу наступу Туреччини на Сирію і її закупівлі російських засобів ППО, а також незважаючи на те, що Анкара вважає помилковими заяви президента США.

"Ці особисті зв'язки можуть виявитися вирішальними, враховуючи те, що член НАТО придбав у Туреччині систему С-400 в Москві, яка згідно із законодавством США повинна призвести до санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня Палата представників США прийняла резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії, що відбувалися з 1915 по 1923 роки.

РБК-Україна писало, що після цього рішення Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла США.