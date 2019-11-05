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Эрдоган отложит визит в США из-за признания геноцида армян

Новости » Политика     05.11.2019 - 01:57
Эрдоган отложит визит в США из-за признания геноцида армян
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Визит должен состоятся 13 ноября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может отменить визит в Вашингтон на следующей неделе в знак протеста против голосования в Палате представителей за резолюцию, в которой признали геноцидом убийства турками армян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что о планах отменить визит Эрдогана в США 13 ноября по приглашению президента Дональда Трампа заявили три турецких чиновника.

"Эти шаги серьезно омрачают связи между двумя странами. Из-за этих решений визит Эрдогана будет отложен", - сказал высокопоставленный турецкий чиновник, однако добавив, что окончательное решение не было принято.

Турецкие источники говорят, что Трамп и Эрдоган имеют прочную связь, несмотря на решения, которые принимают в Конгрессе по поводу наступления Турции на Сирию и ее закупки российских средств ПВО, а также несмотря на то, что Анкара считает ошибочными заявления президента США.

"Эти личные связи могут оказаться решающими, учитывая то, что член НАТО приобрел у Турции систему ПРО С-400 в Москве, которая в соответствии с законодательством США должна привести к санкциям", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября Палата представителей США приняла резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, происходившие с 1915 по 1923 годы.

РБК-Украина писало, что после этого решения Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США.

Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян Палата представителей США приняла резолюцию о геноциде армян
Новости Украины геноцид армянРеджеп Тайип Эрдоган
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