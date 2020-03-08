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Греція побудує два табори для біженців з Близького Сходу

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 03:39
Греція побудує два табори для біженців з Близького Сходу
Ілюстративне фото (dreamstime.com)

Табори зможуть вмітити 1000 біженців

Греція збирається побудувати два нових тимчасових табори для розміщення біженців, які прибувають з Туреччини. Про це передає грецький телеканал Skai TV.

Як повідомив в ефірі каналу міністр міграції Нотіс Мітарачі, це будуть центри закритого типу. Однак владі, за словами міністра, "знадобиться підтримка міцевих громад".

"Ми хочемо побудувати два закритих центри у північному регіоні Серра і на більшій території Афін на 1000 місць... Ми не можемо залишити всіх тих людей на островах", - заявив міністр.

Він додав також, що підтримка біженців з боку держави буде обмежена. Як тільки біженці отримуватимуть захищений статус - їм буде запропоновано покинути притулок.

"Проживання та пільги особам, яким буде надано притулок, будуть припинені упродовж місяця. З цього моменту біженцям доведеться заробляти на життя", - сказав міністр, підкресливши, що така програма робить Грецію менш привабливим місцем для міграційних потоків.

Нагадаємо, Туреччина після декількох днів спроб мігрантів з Близького Сходу потрапити до Європи, ухвалила рішення про закриття морського кордону з Грецією.

Раніше, 2 березня, біля берегів грецького острова Лесбос перекинувся човен з мігрантами з Близького Сходу, які намагалися потрапити до Європи. Понад 40 осіб було врятовані, а двох дітей доставлено до лікарні, одного з них врятувати не вдалося.

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