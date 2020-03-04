Єврокомісія виступила проти відкриття зовнішніх кордонів ЄС для біженців

ЄС захищатиме свої кордони згідно з міжнародним правом
Європейський союз не повинен відкривати свої зовнішні кордони для біженців з Сирії, які намагаються потрапити в Європу з території Туреччини. Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон під час прес-конференції в Брюсселі.
Так, коментуючи інформацію про створення владою Туреччини ілюзії відкритих кордонів Євросоюзу, Ілва заявила, що кордони не відкриті та не будуть відкритими для мігрантів.
"Зовнішні кордони ЄС не відкриті й не повинні відкриватися", - наголосила вона.
Єврокомісар додала, що Брюссель захищатиме кордони Євросоюзу відповідно до міжнародного права.
"Звичайно, ми повинні захищати наші зовнішні кордони. І, звичайно, це повинно відбуватися відповідно до міжнародного права і фундаментальних прав людини", - заявила Ілва.
Press conference on immediate actions to support Greece— European Commission (@EU_Commission) March 4, 2020
with Vice-President @MargSchinas and Commissioner @YlvaJohansson https://t.co/9FJMCyeD9M
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз запустив механізм цивільного захисту у зв'язку з напливом мігрантів на грецькому кордоні з Туреччиною. Вчора президент Єврокомісії відвідала грецько-турецький кордон, який намагаються перетнути тисячі біженців з Сирії.
Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про відкриття турецького кордону для біженців з Сирії.