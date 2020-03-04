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Єврокомісія виступила проти відкриття зовнішніх кордонів ЄС для біженців

Новини » Політика     04.03.2020 - 18:37
Єврокомісія виступила проти відкриття зовнішніх кордонів ЄС для біженців
Фото: мігранти на кордоні з Грецією (twitter.com / 3Groter)

ЄС захищатиме свої кордони згідно з міжнародним правом

Європейський союз не повинен відкривати свої зовнішні кордони для біженців з Сирії, які намагаються потрапити в Європу з території Туреччини. Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон під час прес-конференції в Брюсселі.

Так, коментуючи інформацію про створення владою Туреччини ілюзії відкритих кордонів Євросоюзу, Ілва заявила, що кордони не відкриті та не будуть відкритими для мігрантів.

"Зовнішні кордони ЄС не відкриті й не повинні відкриватися", - наголосила вона.

Єврокомісар додала, що Брюссель захищатиме кордони Євросоюзу відповідно до міжнародного права.

"Звичайно, ми повинні захищати наші зовнішні кордони. І, звичайно, це повинно відбуватися відповідно до міжнародного права і фундаментальних прав людини", - заявила Ілва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз запустив механізм цивільного захисту у зв'язку з напливом мігрантів на грецькому кордоні з Туреччиною. Вчора президент Єврокомісії відвідала грецько-турецький кордон, який намагаються перетнути тисячі біженців з Сирії.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про відкриття турецького кордону для біженців з Сирії.

Ердоган очікує на припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним Туреччина різко розкритикувала рішення Греції блокувати прийняття біженців
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