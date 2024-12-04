Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии на фоне продвижения повстанцев

Президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным обсудил обострение ситуации в Сирии. В этой стране продолжается продвижение повстанцев, противников режима Башара аль-Асада, которого поддерживает Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по коммуникациям турецкого президента .

В офисе Эрдогана отметили, что телефонный звонок касался "турецко-российских отношений, последних событий в Сирии, а также глобальных и региональных вопросов".

Турецкий лидер заявил, что Анкара работает над "справедливым и долгосрочным решением проблемы в Сирии".

Кроме того, добавил Эрдоган, Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии.

Президент Турции отметил важность создания "большего пространства для дипломатии в регионе", и отметил, что "сирийский режим должен участвовать в процессе политического решения проблемы".

"Отмечая, что избежания вреда гражданскому населению является важнейшим вопросом в контексте последних событий в Сирии, президент Эрдоган сказал, что Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности", - рассказали в офисе турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Турция делает "все возможное, чтобы восстановить покой" в Сирии.

Турецкий президент добавил, что его страна продолжит сохранять решительную позицию в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара называет террористической организацией, и ее представителями.

По убеждению Эрдогана, РПК пытается "воспользоваться недавними событиями в Сирии".

Ситуация в Сирии, влияние Турции на повстанцев и помощь Асаду со стороны РФ

Следует отметить, что некоторые группы повстанцев в Сирии, активно участвующие в нынешнем наступлении антиасадовских сил в провинциях Алеппо и Идлиб, обозреватели называют протурецкими силами. Речь идет, в частности, об исламистской группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и отрядах Сирийской национальной армии. Считается, что Анкара оказывает на них влияние, и якобы поддерживает.

При этом израильский военный обозреватель Давид Шарп в комментарии РБК-Украина недавно отметил, что Турция не имеет влияния на сирийских повстанцев, которые на прошлой неделе начали наступление в районе провинции Алеппо.

Вместе с тем, РФ является союзницей сирийского диктатора Башара аль-Асада. В Сирии до сих пор остается российский военный контингент, и авиация РФ принимает участие в нанесении бомбовых ударов, которые якобы должны сдержать продвижение повстанцев.

Уже известно о многочисленных жертвах среди мирного населения в Сирии в результате росавиации за последние дни. При этом российские войска в этой стране несут потери на фоне наступления повстанцев.

Как сообщили 2 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины, войска РФ уже вышли из сирийской Хамы, и убегают из Дамаска. А 1 декабря стало известно, что сирийские повстанцы полностью взяли под контроль Алеппо.

Почему в Сирии снова началась война и упадет ли режим Асада, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.