Восток в огне. Почему в Сирии снова началась война и падет ли режим Асада

О том, что происходит в эти дни в Сирии, кто может себя причислить к победителям и проигравшим от перезапуска гражданской войны в стране и что это значит для Украины – читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

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Популярные в последние месяцы рассуждения о начале Третьей мировой войны могут быть не таким уж и преувеличением. Действительно, различные вооруженные конфликты в разных частях света сейчас взаимосвязаны, как никогда ранее. Но в отличие от первых двух мировых войн, где между собой сражались два глобальных альянса с четким составом участников, сейчас мы имеем дело с множеством отдельных игроков с пересекающимися интересами. И ярче всего это видно в Сирии, где союзник союзника очень часто может оказаться злейшим врагом.

Что происходит в Сирии

Война в Сирии уже давно ушла на задворки мирового внимания. Неудивительно – с 2020 года конфликт фактически заморожен и серьезных столкновений не наблюдалось.

То, насколько резко ситуация разморозилась в последние дни, может быть уроком и для украинцев – как это бывает в случае, когда по итогам войны остаются нерешенными ключевые вопросы, в первую очередь – территориальные. Чтобы все вспыхнуло снова, достаточно лишь благоприятных внешних условий.

К середине прошлой недели такие условия в Сирии как раз сложились. Режим Башара Асада, который смог устоять в гражданской войне и к прошлой среде контролировавший примерно две третьих территории Сирии, опирался прежде всего на поддержку со стороны России и Ирана.

Россия с 2022 года полностью сфокусировалась на агрессии против Украины, перекинув сюда часть своих сирийских ресурсов. Иран в последний год сконцентрирован на противостоянии с Израилем, как непосредственном – в формате взаимных обстрелов – так и руками своих прокси, ХАМАС и особенно "Хезболлы".

Как известно, в прошлый вторник, 26 ноября, между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу перемирие, которое освободило часть сил террористической группировки и может дать ей время на восстановление после тяжелых потерь. Не дожидаясь этого, уже на следующий день, 27 ноября, коалиция повстанцев-исламистов во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начала внезапное наступление на позиции армии Асада. ХТШ возникла как филиал ИГИЛ, впоследствии переориентировалась на "Аль-Каиду", потом разорвала связи и с ней и пытается позиционировать себя как относительно цивилизованную силу (конечно, только по сравнению со многими другими местными группировками исламистов).

ХТШ считается относительно автономной силой, хотя как минимум лояльной Турции – в свое время только турецкое вмешательство уберегло повстанцев-исламистов от полного разгрома армией Асада и позволило им сохранить контроль над небольшой провинцией Идлиб на самом северо-западе Сирии.

Боевики-исламисты под Алеппо (фото: Getty Images)

Наступление ХТШ развивалось стремительно, буквально за пару дней под их контролем оказался крупнейший в стране город-миллионник Алеппо, на взятие которого в свое время у Асада, при поддержке россиян, ушли годы. Войска Асада оказались полностью неготовыми к обороне, массово бросали позиции вместе со складами и техникой (зачастую, российской).

Исламисты начали стремительно продвигаться по направлению к столице страны, Дамаску, казалось, что более чем полувековое правление клана Асадов в Сирии закончится в считанные дни. Но Иран спешно перебросил свои силы на выручку Асаду, удары по позициям ХТШ нанесла российская авиация, и сама правительственная армия отошла от шока, смогла остановить продвижение исламистов к Дамаску и даже провести небольшое контрнаступление. Очевидно, в ближайшее время линия фронта начнет стабилизироваться.

Параллельно свое наступление на позиции Асада начали курды из Сирийской демократической армии. Их главным конкурентом выступила другая группировка – Сирийская национальная армия, полностью подконтрольная Турции, между двумя силами, воюющими против Асада, начались активные столкновения.

Положение, в котором находятся сирийские курды, хорошо иллюстрирует общую запутанность ситуации в стране. С одной стороны, курды выступают против режима Асада, добиваясь независимости (и по сути, создав независимое государство в северо-восточной части страны). С другой стороны, их злейший враг – Турция, которая хочет уничтожить любые признаки курдской государственности как таковой, опасаясь курдского сепаратизма уже в своей стране. И во время турецких операций в Сирии курдам неоднократно приходилось сражаться по одну сторону с войсками того же Асада.

Но на полное уничтожение курдского анклава в Сирии Турция тоже вряд ли пойдет. Во-первых, курдская армия – очень опытная и закаленная в боях и разбить ее будет непросто. Во-вторых, это не понравится главным и по сути единственным союзникам курдов в мире – Соединенным Штатам, которые продолжают поддерживать курдов, хоть и не так активно, как десятилетие назад. Таким образом, и на этом участке фронта в какой-то перспективе можно ожидать стабилизации.

Следовательно, к развязке тянущегося с 2011 года сирийского конфликта текущие события не приведут. Хотя баланс сил, конечно, изменят.

Кто выиграл и кто проиграл

Самый очевидный проигравший – конечно, Башар Асад, потерявший контроль за крупнейшим (или вторым крупнейшим) город страны. Теперь его позиции в мирном урегулировании, если оно когда-то случится, выглядят заметно слабее. Его армия в очередной раз потеряла лицо и значительную часть вооружений.

Однозначно проиграл и Иран, для которого Сирия – важнейший элемент в его локальной "оси зла". Через Ирак и потом через Сирию лежат маршруты поставок оружия для боевиков подконтрольной Ирану "Хезболлы" – основного инструмента Тегерана в противостоянии с Израилем.

Имиджевые потери однозначно понесла и Россия, которая в очередной раз оказалась неспособна оперативно защитить интересы своего союзника. С другой стороны, несмотря на многочисленные слухи, режим Асада все же не упал. Сведения о госперевороте не подтвердились. И теперь сирийский диктатор снова вынужден просить Москву о помощи. Хотя ее объем точно будет меньшим, чем десятилетие назад. Раз уж РФ вынуждена соскребать с донышка всевозможные ресурсы для их отправки в Украину, то особо щедрости к своему ближневосточному союзнику она проявить не сможет.

Однозначным победителем выглядит Турция, которая заметно укрепила свои позиции в регионе (причем, в основном, чужими руками) и снова может претендовать на ведущую роль в сирийских делах.

Свои бонусы от этой истории, вероятно, получил и Израиль – теперь у его злейшего врага, Ирана, появился новый источник головной боли, и часть предназначенных против Израиля ресурсов Тегерану придется отправить на поддержку режима Асада.

Но на Ближнем Востоке все непросто. По информации Reuters, еще до наступления исламистов США и Объединенные Арабские Эмираты обсуждали возможность снятия санкций с Асада, если он отдалится от Ирана и перекроет пути поставок иранского оружия "Хезболле" – что для Израиля стало бы чрезвычайным успехом. Сейчас же ослабленный Асад на такой шаг не пойдет точно.

Захваченный исламистами вертолет армии Асада (фото: Getty Images)

Примечательно, что несмотря на то, что режим Асада – злейший враг Израиля, его полный коллапс совсем не обязательно выгоден Иерусалиму. Ведь создавшийся вакуум на Ближнем Востоке вполне могут заполнить исламистские группировки разной степени радикальности, для которых Израиль – экзистенциальный враг номер один.

Для Турции крах Асада может быть невыгоден по другой причине – это чревато резким ухудшением отношений с Ираном и Россией, чего в Анкаре тоже явно не хотели бы. И даже для Украины, которая имеет все основания радоваться поражению российского союзника и кадрам сгоревшей посреди пустыни российской техники, полный разгром Асада, вероятно, не лучший вариант. Ведь сейчас Россия вынуждена держать хоть и ограниченные, но все же какие-то силы в регионе. А если ее оттуда выбросят, то оставшиеся российские самолеты вскоре будут бомбить уже не Идлиб, а Харьков. Подробно обо всех этих хитросплетениях в интервью Youtube-каналу РБК-Украина рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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Подъем боевого духа, особенно заметный в украинских соцсетях в связи с событиями в Сирии, понятен – поражения россиян и их союзников не могут вызывать других эмоций. Но к краху страны-агрессора подобные события в других частях земного шара не приведут. Третья мировая, которая в таком гибридном формате началась в Украине, вполне вероятно, в Украине должна и закончиться.

При написании материала использовались статьи Reuters. Al Jazeera, Ahram Online, CNN, комментарии израильского военного обозревателя Давида Шарпа.