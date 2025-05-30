Эрдоган: мирному процессу может способствовать встреча лидеров без промедления

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что после завершения переговоров между делегациями Украины и России, мирному процессу будут способствовать переговоры на уровне лидеров государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы Администрации Президента Турецкой Республики.
Отмечается, что 30 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время разговора Эрдоган заявил, что рассмотрение возможного прекращения огня во время второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, станет важным шагом на пути к миру.
По мнению президента, участие делегаций обеих стран в этих переговорах в расширенном составе, имеет важное значение для сохранения положительной динамики мирного процесса.
"Президент Эрдоган выразил убеждение, что после завершения переговоров между делегациями, проведение переговоров на уровне лидеров пойдет на пользу мирному процессу, и что это следует реализовать без особых промедлений", - отмечается в сообщении.
На 2 июня в Стамбуле запланирован второй раунд переговоров между делегациями Украины и России по завершению войны.
На днях Киев передал Москве "меморандум" с собственными предложениями по прекращению огня. В Кремле заявили о подготовке своих предложений, но до сих пор не передали ни одного проекта.
Из-за задержки российского проекта предложений, украинская сторона может отказаться от участия в переговорах, но у Трампа посоветовали Киеву воздержаться от таких заявлений.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский 30 мая обсудил с Эрдоганом вероятность четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и США.
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