Эрдоган: мирному процессу может способствовать встреча лидеров без промедления

Отмечается, что 30 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время разговора Эрдоган заявил, что рассмотрение возможного прекращения огня во время второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, станет важным шагом на пути к миру.

По мнению президента, участие делегаций обеих стран в этих переговорах в расширенном составе, имеет важное значение для сохранения положительной динамики мирного процесса.

"Президент Эрдоган выразил убеждение, что после завершения переговоров между делегациями, проведение переговоров на уровне лидеров пойдет на пользу мирному процессу, и что это следует реализовать без особых промедлений", - отмечается в сообщении.