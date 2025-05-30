Ердоган: мирному процесу може сприяти зустріч лідерів без зволікань

Зазначається, що 30 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови Ердоган заявив, що розгляд імовірного припинення вогню під час другого раунду переговорів, який планується провести у Стамбулі, стане важливим кроком на шляху до миру.

На думку президента, участь делегацій обох країн у цих переговорах в розширеному складі, має важливе значення для збереження позитивної динаміки мирного процесу.

"Президент Ердоган висловив переконання, що після завершення переговорів між делегаціями, проведення переговорів на рівні лідерів піде на користь мирному процесу, і що це слід реалізувати без особливих зволікань", - йдеться у повідомленні.