Ердоган: мирному процесу може сприяти зустріч лідерів без зволікань

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що після завершення переговорів між делегаціями України та Росії, мирному процесу сприятимуть переговори на рівні лідерів держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прес-служби Адміністрації Президента Турецької Республіки.
Зазначається, що 30 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Під час розмови Ердоган заявив, що розгляд імовірного припинення вогню під час другого раунду переговорів, який планується провести у Стамбулі, стане важливим кроком на шляху до миру.
На думку президента, участь делегацій обох країн у цих переговорах в розширеному складі, має важливе значення для збереження позитивної динаміки мирного процесу.
"Президент Ердоган висловив переконання, що після завершення переговорів між делегаціями, проведення переговорів на рівні лідерів піде на користь мирному процесу, і що це слід реалізувати без особливих зволікань", - йдеться у повідомленні.
На 2 червня у Стамбулі запланований другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії щодо завершення війни.
Днями Київ передав Москві "меморандум" з власними пропозиціями щодо припинення вогню. У Кремлі заявили про підготовку своїх пропозицій, але досі не передали жодного проекту.
Через затримку російського проекту пропозицій, українська сторона може відмовитися від участі в переговорах, але у Трампа порадили Києву утриматися таких заяв.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський 30 травня обговорив з Ердоганом імовірність чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і США.
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