Эрдоган и Мерц повздорили из-за Газы во время встречи в Анкаре

Когда речь зашла о войне Израиля с ХАМАС и событиями в Секторе Газа между президентом и канцлером возникло несогласие.

В частности, Мерц, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Секторе Газа, отметил, что Израиль стал убежищем для миллионов евреев, которые пережили Холокост.

"Поэтому Германия всегда будет твердо на стороне государства Израиль", - обратил внимание канцлер.

Также он добавил, что Израиль воспользовался правом на самооборону. И, если бы ХАМАС решил раньше освободить заложников и сложить оружие, тогда война закончилась бы сразу.

В свою очередь Эрдоган заявил, что Израиль, несмотря на перемирие, ударил по целям в Газе.

"Они атакуют Газу не только оружием, но всегда стремились подчинить Газу голодом и геноцидом, и это продолжается до сих пор", - считает турецкий лидер.

Также, по его словам, у ХАМАСа нет ядерного оружия и бомб, которые "есть у Израиля".