Эрдоган и Мерц повздорили из-за Газы во время встречи в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц поссорились на совместной пресс-конференции в Анкаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Когда речь зашла о войне Израиля с ХАМАС и событиями в Секторе Газа между президентом и канцлером возникло несогласие.
В частности, Мерц, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Секторе Газа, отметил, что Израиль стал убежищем для миллионов евреев, которые пережили Холокост.
"Поэтому Германия всегда будет твердо на стороне государства Израиль", - обратил внимание канцлер.
Также он добавил, что Израиль воспользовался правом на самооборону. И, если бы ХАМАС решил раньше освободить заложников и сложить оружие, тогда война закончилась бы сразу.
В свою очередь Эрдоган заявил, что Израиль, несмотря на перемирие, ударил по целям в Газе.
"Они атакуют Газу не только оружием, но всегда стремились подчинить Газу голодом и геноцидом, и это продолжается до сих пор", - считает турецкий лидер.
Также, по его словам, у ХАМАСа нет ядерного оружия и бомб, которые "есть у Израиля".
Напомним, только несколько недель назад Израиль и ХАМАС договорились о перемирии - они согласились реализовать мирный план президента США Дональда Трампа.
Но на этой неделе боевики ХАМАС атаковали израильских солдат на юге Сектора Газа. Также ХАМАС отказывается выдавать Израилю тела погибших заложников.
На этом фоне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решил нанести удары по Газе. ЦАХАЛ выполнил его приказ - город атаковали с воздуха.
