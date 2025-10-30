Ердоган і Мерц посварилися через Газу під час зустрічі в Анкарі

Коли йшлося про війну Ізраїлю з ХАМАС і події в Секторі Газа між президентом і канцлером виникла незгода.

Зокрема, Мерц, відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації в Секторі Газа, зазначив, що Ізраїль став притулком для мільйонів євреїв, які пережили Голокост.

"Тому Німеччина завжди буде твердо на боці держави Ізраїль", - звернув увагу канцлер.

Також він додав, що Ізраїль скористався правом на самооборону. І, якби ХАМАС вирішив раніше звільнити заручників і скласти зброю, тоді війна закінчилася б одразу.

Зі свого боку Ердоган заявив, що Ізраїль, незважаючи на перемир'я, вдарив по цілях у Газі.

"Вони атакують Газу не тільки зброєю, але завжди прагнули підпорядкувати Газу голодом і геноцидом, і це триває досі", - вважає турецький лідер.

Також, за його словами, у ХАМАСу немає ядерної зброї і бомб, які "є в Ізраїлю".