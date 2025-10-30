Ердоган і Мерц посварилися через Газу під час зустрічі в Анкарі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц посварилися на спільній пресконференції в Анкарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Коли йшлося про війну Ізраїлю з ХАМАС і події в Секторі Газа між президентом і канцлером виникла незгода.
Зокрема, Мерц, відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації в Секторі Газа, зазначив, що Ізраїль став притулком для мільйонів євреїв, які пережили Голокост.
"Тому Німеччина завжди буде твердо на боці держави Ізраїль", - звернув увагу канцлер.
Також він додав, що Ізраїль скористався правом на самооборону. І, якби ХАМАС вирішив раніше звільнити заручників і скласти зброю, тоді війна закінчилася б одразу.
Зі свого боку Ердоган заявив, що Ізраїль, незважаючи на перемир'я, вдарив по цілях у Газі.
"Вони атакують Газу не тільки зброєю, але завжди прагнули підпорядкувати Газу голодом і геноцидом, і це триває досі", - вважає турецький лідер.
Також, за його словами, у ХАМАСу немає ядерної зброї і бомб, які "є в Ізраїлю".
Нагадаємо, лише кілька тижнів тому Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я - вони погодилися реалізувати мирний план президента США Дональда Трампа.
Але цього тижня бойовики ХАМАС атакували ізраїльських солдатів на півдні Сектора Гази. Також ХАМАС відмовляється видавати Ізраїлю тіла загиблих заручників.
На цьому тлі прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вирішив завдати ударів по Газі. ЦАХАЛ виконав його наказ - місто атакували з повітря.
