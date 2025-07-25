Эрдоган хочет свести Зеленского и Путина в Стамбуле и обсудит это с Трампом

Эрдоган напомнил, что украинская и российская делегации встретились на этой неделе во дворце Чыраган. Мероприятие провел министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

При этом перед поездкой в Чыраган украинские чиновники встретились с турецким лидером в Анкаре. Также Эрдоган пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"На следующем этапе, особенно, возможно, в течение этой недели, мы постараемся снова провести переговоры с господином Путиным, а также с господином Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров (Путина и Зеленского - ред.) вместе в Стамбуле", - добавил он.