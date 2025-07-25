Эрдоган предложит Путину и Трампу встретиться в Стамбуле для переговоров по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе созвониться с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Он предложит провести встречу по Украине в Стамбуле.
Как передает РБК-Украина, заявление Эрдогана приводит Hurriyet.
Турецкий лидер напомнил, что на этой неделе во дворце Чыраган прошли переговоры украинской и российской делегаций. Также украинская делегация перед переговорами с россиянами встретилась с ним в Анкаре.
При этом, по словам Эрдогана, он провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого попросил "поддержки" у главы Кремля.
"В дальнейшем, возможно, уже на этой неделе мы снова проведем переговоры с господином Путиным и господином Трампом, чтобы попытаться собрать этих лидеров в Стамбуле", - уточнил он.
Мирные переговоры
Напомним, третий раунд переговоров Украины и России состоялся в среду, 23 июля.
По итогам переговоров секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина предложила России до конца августа провести встречу на уровне лидеров.
Также предложение предусматривает, что в переговорах, помимо Владимира Зеленского и Владимира Путина, будут участвовать президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Комментируя такое предложение, глава российской делегации, помощник главы Кремля Владимир Мединский заявил, что к встрече на уровне лидеров необходимо тщательно подготовиться.
При этом конкретного ответа на предложение Украины он не дал.
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