Ердоган хоче звести Зеленського і Путіна у Стамбулі й обговорить це з Трампом

Як підносили цитату Ердогана турецькі ЗМІ

Раніше видання Hurriyet помилково повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито збирається організувати зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Однак насправді йшлося про можливу зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським - саме це і пропонував Ердоган.

До слова, на переговорах між Україною і Росією українські чиновники запропонували організувати зустріч за участю одразу чотирьох лідерів - Зеленського, Путіна, Ердогана і Трампа.

Глава української держави звертав увагу, що досягти миру можна тільки в рамках зустрічі на рівні лідерів, оскільки в РФ усе вирішує Путін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.