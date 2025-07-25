UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ердоган хоче звести Зеленського і Путіна у Стамбулі й обговорить це з Трампом

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Стамбулі.

Як передає РБК-Україна, заяву Ердогана наводить канцелярія турецького лідера.

Ердоган нагадав, що українська та російська делегації зустрілися цього тижня в палаці Чираган. Захід провів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

При цьому перед поїздкою в Чираган українські чиновники зустрілися з турецьким лідером в Анкарі. Також Ердоган поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

"На наступному етапі, особливо, можливо, протягом цього тижня, ми постараємося знову провести переговори з паном Путіним, а також із паном Трампом, щоб спробувати зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського - ред.) разом у Стамбулі", - додав він.

Як підносили цитату Ердогана турецькі ЗМІ

Раніше видання Hurriyet помилково повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито збирається організувати зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Однак насправді йшлося про можливу зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським - саме це і пропонував Ердоган.

До слова, на переговорах між Україною і Росією українські чиновники запропонували організувати зустріч за участю одразу чотирьох лідерів - Зеленського, Путіна, Ердогана і Трампа.

Глава української держави звертав увагу, що досягти миру можна тільки в рамках зустрічі на рівні лідерів, оскільки в РФ усе вирішує Путін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиТуреччинаДональд ТрампРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна в Україні