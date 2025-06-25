Трамп не давит, Путин наступает: почему война в Украине может продлиться до 2026 года

Пока Россия развивает летнее наступление на фронте и наращивает обстрелы украинских городов, США не спешат ни наращивать военную помощь Украине, ни вводить новые санкции против Москвы. Означает ли это, что, несмотря на обещания Дональда Трампа, война не закончится в 2025 году - в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

Главное:

Что Россия планирует дальше на фронте - оценка ISW

Почему Трамп не давит на Россию

Почему эксперты считают завершение войны в 2025 году маловероятным

Что может изменить эту оценку

Могут ли США еще ввести санкции против РФ

После второго раунда украино-российских переговоров в Стамбуле США должны были бы осознать, что время "полюбовных" разговоров с Москвой закончилось. Путин не настроен ни на какие компромиссы и вменяемые условия завершения войны.

Администрация Дональда Трампа должна была бы перейти к жестким мерам, которые заставят Кремль прекратить огонь и умерить свои аппетиты. А президент США и Конгресс направили бы новый рекордный пакет военной помощи Украине.

Трамп мог бы выдвинуть ультиматум Путину: или тот немедленно прекращает огонь и всерьез ведет переговоры с адекватными условиями, или уже в течение суток Белый дом вводит свою часть болезненных санкций против РФ, а Конгресс начинает рассмотрение законопроекта сенаторов Грэма - Блюменталя, который будет принят в течение нескольких недель. Кремль бы уступил - начал бессрочный режим ceasefire и подготовку обновленного меморандума со своим видением полного прекращения войны.

Это мог бы быть вполне реальный прогноз развития войны как минимум на первую половину 2025 года. Однако первые полгода уже позади, и теперь очевидно, что события пошли по другому сценарию.

Время плохих сценариев

Шанс на прекращение боевых действий в этом году во многом зависит от действий (или бездействия) президента США. В Вашингтоне понимают, что в условиях Украины и России относительно завершения войны не просматривается точек пересечения.

Открыто вынудить Киев к уступкам Москве США не могут, а сделать наоборот - похоже, не хотят. То ли из-за веры Дональда Трампа в то, что он еще сможет закончить этот конфликт путем дипломатии. То ли из-за нежелания идти в конфронтацию с Россией, чтобы не омрачить перспективы будущих совместных бизнес-проектов.

"Иногда видишь, как двое маленьких детей безумно дерутся - они ненавидят друг друга, дерутся в парке, и ты пытаешься их разнять. Иногда лучше позволить им подраться немного, а уже потом вмешаться", - заявил Трамп в начале июня.

Его нынешняя логика - какой циничной она бы ни казалась - может выглядеть так: пусть Россия и Украина еще повоюют, пока кто-то из них "созреет" к бОльшим компромиссам. И сейчас, пока Москва развивает свою летнюю наступательную кампанию и наращивает массированные обстрелы прифронтовых и тыловых городов, конец войны больше не выглядит таким близким.

Россия может сосредоточить свои усилия летом для наступления на Константиновку (карта: DeepState)

"Украина 11 марта официально заявила, что готова на 30 дней прекратить огонь без каких-либо условий. Россия от этого отказалась и вместо этого занимается имитацией переговоров, потому что Путин, его генералы и элиты, особенно старой формации, уверены, что при условии остановки военной помощи от Трампа они могут сломать Украину. Какой смысл им идти на какие-то уступки? Поэтому они и заявляют максимальные требования, которые можно сравнить с ультиматумом от февраля 2022 года", - говорит директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Американский Институт изучения войны (ISW) тоже не считает, что полное прекращение боевых действий в 2025 году является вероятным, учитывая решимость России продолжать военную кампанию в Украине и отсутствие у нее заинтересованности в достижении содержательного соглашения о прекращении огня.

"Россия будет продолжать наступательные действия в Донецкой области и искать уязвимости в украинской обороне. Вероятно, что российские войска активизируют наступательные операции тогда, когда будут исчерпаны последние ресурсы президентской помощи США Украине, выделенной еще в 2024 году. Россия, вероятно, попытается усилить наступления на определенных направлениях, таких как Константиновка, Запорожская область или Сумщина, для истощения украинской обороны", - говорит РБК-Украина аналитик по России и заместитель руководителя аналитической группы ISW Екатерина Степаненко.

В Институте изучения войны считают, что летнее наступление Москвы будет сосредоточено на направлении Константиновки. Российские войска, вероятно, продолжат достигать тактических успехов и захватывать поля и села, но вряд ли достигнут оперативно значимых прорывов, отмечает Степаненко. Возможно, эти наступательные действия будут происходить в рамках информационной кампании Кремля, цель которой убедить Запад, что дальнейшая поддержка Украины бесполезна, а победа России - неизбежна, предполагают в ISW.

"Однако россияне вряд ли достигнут масштабных прорывов, поскольку продолжают жертвовать большим количеством людей и военной техники ради минимальных продвижений. Также ожидается, что Россия продолжит эскалацию ударов дронами и ракетами по Украине - особенно зимой - с надеждой сломать украинскую волю к сопротивлению и заставить Украину капитулировать", - оценивает Степаненко.

Для заморозки войны необходимо, чтобы Путин почувствовал настоящую угрозу потери ресурсов на продолжение боевых действий и наполнение казны, говорит Самусь. Если перед ним будет стоять неизбежный выбор между неплохим и очень плохим вариантами - постепенное снятие санкций и совместный бизнес с США или значительное урезание финансов из-за новых санкций - только тогда у него появится мотивация прекращать огонь.

"Путин сейчас однозначно попытается протянуть свою летнюю кампанию на фронте, но уже очевидно, что она для него закончится ничем. Единственное, что он может - продолжать терроризировать украинские города своими "шахедами". Хотя едва ли это как-то будет отражаться на фронте и общей позиции Украины. Если с Путиным продолжать просто говорить о хоккее, а потом он будет зарабатывать сотни миллиардов долларов и убивать украинцев - то у него не будет никакой мотивации даже думать об окончании войны", - рассуждает Самусь.



Означает ли все описанное, что переход войны в 2026 год - это уже определенный и необратимый факт? Нет. Есть как минимум две переменные, которые могут корректировать и влиять на этот сценарий.

Шанс на оптимистические сценарии

Сейчас Трамп не декларирует намерения наращивать военную помощь Украине сверх того, что уже было одобрено при его предшественнике. Так же не похоже на то, что он собирается сейчас вводить хоть какие-то дополнительные санкции против России. В СМИ уже была информация, что президент США попросил сенаторов отложить рассмотрение законопроекта о так называемых "адских" антироссийских санкциях до июля. Поэтому до сентября принятие этого документа выглядит маловероятным, но до конца года Конгресс может взяться за его рассмотрение, предполагает Самусь.

Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от Республиканской партии в Киеве (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Уже этой осенью в Штатах активизируется политическое противостояние между республиканцами и демократами с прицелом на довыборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. Уже сейчас рейтинги Республиканской партии и самого Трампа показывают негативные тенденции. При сохранении такой динамики они рискуют осенью следующего года потерять свое большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Один из самых простых способов избежать этого сценария - продемонстрировать силу Трампа по отношению к Путину, считает Самусь.

"По всем другим направлениям - будь то тарифы, внутренняя ситуация, или даже война Ирана и Израиля - Белый Дом может получить очень негативные результаты. На этом фоне российско-украинская война наименее болезненна для Соединенных Штатов, поскольку не затрагивает их напрямую. Поэтому на фоне обострения политической борьбы в сентябре - ноябре 2025 года законопроект о санкциях против РФ все же может быть внесен в Конгресс. И ближе к концу года реалистично, что США могут начать процесс введения санкций", - прогнозирует эксперт.

Разворот США от России может произойти и раньше, предполагает политолог Аббас Галлямов. С одной стороны, у Москвы есть то, что интересует Белый дом - потенциальные совместные бизнес-проекты, приверженность в вопросе Ирана и, возможно - Китая. И именно эти факторы в значительной степени объясняют достаточно сдержанную позицию Трампа в отношении Путина. Но аргументы в пользу Украины тоже есть, уточняет Галлямов.

"Украина подписала соглашение по минеральным ресурсам. К тому же общественное мнение в США на стороне Украины, поэтому откровенный "слив" Украины России станет политическим поражением для Трампа. И европейское общественное мнение также однозначно поддерживает Украину. Члены его команды могут как угодно высказываться о Европе, но это не отменяет тот факт, что она является ключевым стратегическим партнером США на протяжении многих десятилетий. Если Трамп поссорится с Европой, в частности из-за украинского вопроса, она может начать сближение с Китаем", - отмечает политолог.

Сейчас Трамп сфокусирован на вопросе Ирана - по этой причине он может вести себя более сговорчиво с Москвой, чтобы не подтолкнуть ее к прямой военной поддержке Тегерана. Но после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке значимость Путина для него упадет, предполагает Галлямов. И тогда, по его словам, Белый дом может снова взяться и за санкции против России, и за поставки оружия Украине, или же задействовать другие рычаги давления на Кремль с требованием заключить мир.

"То есть Трамп может выдвинуть Путину ультиматум: либо прекращение войны на приемлемых условиях, либо через месяц будут санкции или начало процесса вступления Украины в НАТО. Кроме того, если история с Ираном будет выглядеть как победа Трампа, если режим аятолл ослабнет или откажется от ядерной программы, тогда он, чувствуя себя "на коне", может начать действовать жестче - как в отношении Си Цзиньпина, так и в отношении Путина и всех остальных. Если же все это завершится фиаско - то и сам Трамп будет действовать более сдержанно", - прогнозирует собеседник.

Трамп с премьер-министром Израиля Нетаньяху (фото: GettyImages)

Другая переменная, которая может повлиять на сценарии прекращения войны - экономическая выносливость самой России. Многочисленные аналитические оценки предсказывали то, что при сохранении нынешних доходов и расходов Москве будет крайне сложно продолжать войну с 2026 года. Расходы России на армию и "оборонку" уже "съедают" ее инвестиции в образование, инфраструктуру или здравоохранение. Главная "подушка" ее бюджета - Фонд национального благосостояния - будет исчерпана к середине следующего года.

Москва не способна восстановить многие элементы сложной техники из-за западной "блокады", а запасы советской бронетехники должны иссякнуть до конца этого года. Россия уже испытывает дефицит рабочих рук и человеческого ресурса для реализации своих замыслов на фронте. Основной источник экономической выносливости Кремля - доходы от продажи нефти.

Предыдущие тренды показывали, что при низких ценах на нефть российская экономика будет в очень трудном положении уже в конце этого года, отмечает Самусь. Это, по его словам, в сумме с 500% пошлинами на российскую нефть давало осторожный оптимизм для прогнозов, что Путин будет вынужден к заморозке войны или прекращению огня. Ведь если бы к концу года цены за Urals были на уровне 40 долларов - у Москвы была бы пустая казна.

"Без резких скачков цен на нефть, запас прочности у России был на пределе. Для них было жизненно важно закончить войну в 2025 году, иначе в их экономике могут начаться очень серьезные проблемы и как следствие - внутренние кризисные явления", - говорит в разговоре с РБК-Украина член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Но если эскалация на Ближнем Востоке будет нарастать и Иран пойдет на блокирование Ормузского пролива - мировые цены на нефть существенно вырастут, как и запас прочности России. И наоборот - если война между Ираном и Израилем затихнет, то шансы на завершение войны в этом году возрастут, считает Вениславский.

"Если позиция Трампа изменится и, даже несмотря на существенный рост цен на нефть, против России будут введены те санкции, которые предлагают сторонники Украины в Конгрессе - это для Москвы тоже может быть болезненным. Следовательно - это тоже может стимулировать Путина завершить войну в этом году. То есть либо Трамп подтолкнет Россию закончить войну, либо цены на нефть упадут, что тоже может стать проблемой для Кремля. Хотя эти факторы, скорее всего, играют в комплексе", - рассуждает собеседник.

Сейчас Путин руководствуется верой в то, что его аргументы на поле боя могут заставить Украину принять капитуляционные требования Москвы. Именно поэтому Кремль решил начать летнюю наступательную кампанию, отбрасывая на второй план переговоры и собственные экономические реалии.

Путин не может не знать, что его экономика неотступно движется к условной точке, из которой ей будет сложно выбраться, когда об этом уже публично говорят его министры и глава центробанка. Поэтому если российское летнее наступление провалится, возможно, Кремль попытается пересмотреть цену, которую он готов платить за продолжение войны, и перейдет от "потемкинских" к реальным переговорам.