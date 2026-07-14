Эра умной Siri: Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 27

iOS 27: революция Siri и кардинальное ускорение системы

Обновленная Siri AI теперь может

понимать сложные уточняющие вопросы,

анализировать контент непосредственно на экране устройства,

работать в фоновом режиме.

Пользователи смогут даже персонализировать выразительность и тембр голоса ассистента, а все диалоги будут сохраняться в отдельном новом приложении.

Со всем тем, на этапе бета-тестирования действует список ожиданий: сама система пока распознает только английский язык, а пользователи в ЕС временно без доступа к ИИ-функциям из-за регуляторных ограничений.

Кроме виртуального помощника, обновление для iPhone принесло много других полезных ИИ-инструментов:

Приложение "Фотографии" получило функцию Spatial Reframing, которая позволяет корректировать композицию и угол съемки уже после того, как кадр был сделан;

Инструмент Extend позволяет автоматически дорисовывать и расширять границы изображения с помощью генеративных моделей;

Обновленная функция Clean Up бесследно удаляет излишние объекты или случайных людей из заднего плана;

Творческая студия Image Playground получила улучшенные алгоритмы для создания высококачественного контента в фотореалистическом стиле.

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Интересно, что скорость запуска мобильных приложений выросла на 30 процентов, как только сделанные снимки появляются в галерее на 70 процентов быстрее, а беспроводная передача файлов через AirDrop ускорилась на 80 процентов.

Браузер Safari научился автоматически группировать открытые вкладки и мониторить страницы интернет-магазинов по поводу снижения цен, а менеджер паролей теперь умеет самостоятельно находить и обновлять слишком слабые комбинации символов.

Также разработчики Купертино устранили недостатки прошлогоднего интерфейса Liquid Glass, добавив специальный ползунок для настройки прозрачности и читабельности элементов.

watchOS 27: умный треккинг и беспроводная автономность

Apple Watch с выходом watchOS 27 также получат поддержку Siri AI. Свежая прошивка добавляет динамическую сетку приложений Dynamic App Grid, которая самостоятельно выводит на первый план нужные программы в зависимости от контекста.

Кроме того, появился жест одинарного тапа для развертывания виджетов, поддержка отслеживания периодов менопаузы и автономный режим для Workout Buddy, работающий теперь без обязательного подключения к iPhone и получивший поддержку испанского языка.

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macOS 27 Golden Gate: ИИ как главный инструмент производительности

На компьютерах под управлением MacOS 27 Golden Gate искусственный интеллект позиционируется как мощный рабочий инструмент. Вызвать разумного помощника можно непосредственно через поиск Spotlight, используя его для рерайтинга, анализа документов или текста на экране.

Операционная система для Mac также получила визуальные обновления в стиле Liquid Glass: унифицированные панели инструментов, боковые панели от края к краю и более изощренные формы окон.

iPadOS 27: оптимизация под Apple Pencil и пятикратное ускорение SSD

Планшеты на iPadOS 27 приняли все ключевые фишки мобильной платформы для iPhone. Среди эксклюзивных нововведений для большого экрана - функция Visual Intelligence, работающая в паре со стилусом Apple Pencil .

Пользователю достаточно просто обвести карандашом любой объект на снимке экрана, чтобы ИИ мгновенно нашел информацию о нем.

Также существенно модернизировали работу с внешними накопителями: скорость прямого обмена данными между iPad и портативными SSD-дисками выросла в пять раз, по сравнению с эффективностью с фирменным файловым менеджером Finder на компьютерах Mac.