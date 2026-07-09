Apple тестирует китайские чипы памяти: почему это вызвало скандал в США

Apple приступила к тестированию чипов динамической памяти (DRAM) производства китайской компании ChangXin Memory Technologies Этот шаг является частью стратегии диверсификации на фоне беспрецедентного удорожания и нехватки компонентов на мировом рынке.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Лоббизм в Вашингтоне и компромиссный план Apple

Несмотря на то, что Apple уже сотрудничает с тремя крупнейшими мировыми производителями памяти - Samsung, SK Hynix и Micron , компания была вынуждена повысить цены на линейки iPad и Mac из-за стремительного удорожания компонентов.

Бум технологий искусственного интеллекта заставил ключевых игроков переориентировать мощности на обслуживание дата-центров, что повлекло за собой дефицит потребительской DRAM-памяти.

Чтобы не нарушать американское законодательство и одновременно защитить свои доходы, Apple предложила компромиссное решение: использовать чипы от CXMT исключительно в производимых и продаваемых внутри самого Китая устройствах.

Это позволит высвободить объем памяти от Micron или Samsung для техники, поставляемой на рынки США и Европы.

Поскольку включение в список 1260H Пентагона формально не запрещает коммерческие транзакции (а лишь ущемляет право на госзакупки США), Apple юридически имеет право тестировать чипы.

Однако компания стремится получить гарантии от администрации Дональда Трампа, что CXMT впоследствии не перенесут в более строгий санкционный список (Entity List) Министерства торговли, что означало бы полную блокировку поставок.

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Взлет CXMT и политическое сопротивление в Конгрессе

Компания ChangXin Memory Technologies долгое время оставалась малоизвестным локальным игроком, который за последнее десятилетие понес миллиардный ущерб, функционируя преимущественно за счет государственных субсидий КНР (сейчас она имеет по меньшей мере 15 государственных акционеров).

Однако актуальный мировой кризис полупроводников вывел его в лидеры китайского импортозамещения, превратив в четвертого по величине производителя DRAM в мире с долей рынка около 11%.

Компания также готовится к масштабному IPO с целью привлечения 4,3 млрд долларов для дальнейшего расширения фабрик.

Планы Apple по привлечению государственного китайского производителя уже вызвали острое недовольство среди американских законодателей.

Представители Конгресса, в частности председатель комитета по Китаю Джон Мулинар, назвали потенциальное партнерство "серьезной ошибкой", которая финансово усилит подконтрольного Пекину конкурента и углубит зависимость американского техгиганта от цепочек поставок КНР.

В настоящее время действующий генеральный директор Apple Тим Кук продолжает переговоры с чиновниками администрации США, пытаясь смягчить политические последствия и найти баланс между национальной безопасностью США и экономической выгодой корпорации.