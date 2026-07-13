Apple может выпустить самый дорогой Mac в истории: что известно

Apple радикально изменяет график выпуска своих процессоров и фактически отказывается от расширенной линейки M6 из-за экстренной разработки чипов M7, заточенных под ИИ.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

Радикальное сворачивание M6

В течение длительного времени главными ориентирами для инженеров Apple при проектировании чипов серии Apple Silicon были скорость обработки данных, графическая мощность, энергоэффективность и уменьшение толщины устройств.

Эра ИИ сменила правила игры. Финализация базового чипа M7 стартовала всего через шесть месяцев после завершения работы над M6, а это полностью разрушает привычный жизненный цикл продуктов.

В результате этого аналитики прогнозируют "крайне нетипичный таймлайн":

В конце 2026 года состоится фактически одновременный анонс и быстрое сворачивание базового поколения M6;

Профессиональные версии M6 Pro, Max и Ultra вообще не появятся на рынке - они отменены;

- они отменены; В начале следующего года дебютируют первые устройства на базе M7, а модификации M7 Pro и M7 Max поступят в продажу в конце 2027 года.

Суперчип M7 Ultra, который должен стать вершиной линейки, ожидается в 2028 году. Его создают с амбициозной целью - приблизиться по мощности к передовым выделенным ШИ-ускорителям уровня Nvidia Blackwell.

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ПК по цене недвижимости: ценовой шок от Apple

Главной особенностью будущего M7 Ultra станет колоссальная архитектурная поддержка оперативной памяти - до 1,5 терабайта . Это в два раза превосходит лимиты, которые планировались для так и не выпущенного M5 Ultra.

Однако такая конфигурация неизбежно приведет к "астрономической" стоимости готового ПК.

Мировой дефицит микросхем памяти и рекордная инфляция уже заставили Apple существенно поднять цены на актуальные устройства, включая базовые и топовые комплектации Mac Studio.

Тенденция доказывает, что топовая комплектация нового Mac в 2028 году может стать самой дорогой в истории.

Когда Apple в последний раз предлагала 1,5 ТВ оперативной памяти в Mac Pro 2019, только этот компонент стоил 25 000 долларов, а суммарная стоимость компьютера достигала 53 000 долларов.

Учитывая, что один лишь графический процессор конкурентов от Nvidia сейчас стоит более 12 000 долларов, топовый Mac Studio на M7 Ultra рискует получить ценник, сопоставимый со стоимостью реальной недвижимости.

Аналитики предполагают, что пользователям придется брать кредиты на технику, соразмерные размерам настоящей ипотеки.