Эпштейн мог иметь связи с Путиным: что узнало Daily Mail

Издание со ссылкой на источники в разведывательных службах утверждает, что Эпштейн формировал и использовал свою сеть в интересах сначала советской, а позже - российской разведки.

Обнародованные недавно три миллиона файлов по делу Эпштейна содержат 1056 документов, в которых упоминается российский диктатор Владимир Путин. Еще в 9629 документах упомянуты Москва и дела, которые Эпштейн вел с россиянами.

По данным источников, работа на Кремль объясняет несколько моментов, которые ранее считались загадочными: в частности, почему Эпштейн мог вести чрезвычайно богатый образ жизни, и почему он мог спокойно ввозить девушек из России для своей "секс-империи".

Сейчас конкретно открытых документальных доказательств работы Эпштейна на Путина нет. Однако есть косвенные, поскольку американская разведка долгое время вела наблюдение за связями финансиста с РФ.

В одном из электронных писем Билл Гейтс просил одного из советников Эпштейна предоставить лекарства для лечения заболеваний, передающихся половым путем. В письме сказано, что миллиардер подхватил заболевание после "секса с русскими девушками".

В 2010 году Эптейнш предлагал принцу Эндрю познакомить его с 26-летней россиянкой. Интересно, что именно принц Эндрю фактически прикрыл финансиста от наблюдения со стороны британских спецслужб.

Эпштейн, Максвелл, КГБ и деньги

"Билет" в мир разведывательных операций Эпштейну "выдал" американский медиамагнат Роберт Максвелл. Сам Максвелл, которого считали советским шпионом с 1970-х годов, загадочно умер в 1991 году - по официальной версии, выпал за борт яхты во время плавания в Атлантике.

Дочь Максвелла Гислен фигурирует в многочисленных документах по делу Эпштейна, а также отбывает 20-летний срок заключения за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации. Она была тесно связана с финансистом.

Максвелл официально занимался вопросами репатриации советских евреев в Израиль. На самом же деле он отмывал на Западе советские деньги, которые предоставлял ему КГБ СССР, утверждают разведчики из США. Эпштейн помогал ему, таким образом попав в поле зрения тогда еще советской разведки.

Гигантская "медовая ловушка"

Эпштейн "отличился" еще и тем, что имел тесные связи не только с разведкой СССР/России, но и с российской организованной преступностью. Похоже, именно это дало ему возможность "приглашать" девушек из России целыми самолетами.

В целом Джеффри Эпштейн превратил свой остров в огромную "медовую ловушку". Так разведчики называют попытку вербовки лица на связях с противоположным полом.

"Мы имели (принца) Эндрю, Билла Гейтса, Дональда Трампа, Билла Клинтона и всех остальных, которые скомпрометировали себя на острове, кишащем технологиями. Это была крупнейшая в мире операция - "медовая ловушка", - отметил один из разведчиков.

На связи с Путиным

В письме Эпштейну от 11 сентября 2011 года один из его сотрудников обсуждает встречу финансиста и Путина во время визита в Россию.

"Разговаривал с Игорем. Он сказал, что в прошлый раз, когда вы были в Палм-Бич, вы сказали ему, что у вас встреча с Путиным 16 сентября, и что он может забронировать себе билет в Россию, чтобы прибыть за несколько дней до вас", - сказано в письме.

Еще одна встреча с Путиным у Эпштейна была в 2014 году. Найдены письма от японского бизнесмена Джоя Ито, в которых он пишет, что американский миллиардер Рид Хоффман, соучредитель веб-сайта LinkedIn, должен был принять участие во встрече с Путиным, но не захотел.

"Привет, Джеффри. Мне не удалось убедить Рида изменить свой график, чтобы встретиться с тобой и с Путиным", - сказано в письме. В другом письме становится понятно, что Хоффман отказался, поскольку 17 июля 2014 года российские террористы на Донбассе сбили пассажирский самолет Malaysia Airlines и убили 298 человек на его борту.

Кроме этого, Эпштейн использовал связи в России, хвастаясь тем, что у него на связи "друг Путина", и предлагал ценную информацию о Дональде Трампе Кремлю. Последнее он сделал в 2018 году через тогдашнего генерального секретаря Европы Торбьерна Ягланда.

Эпштейн обещал "научить" Путина, как обращаться с Трампом. По меньшей мере один раз он разговаривал с тогдашним послом РФ в ООН Виталием Чуркиным, а также предлагал провести разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

С другой стороны "на контакте" был советник Трампа, Стив Бэннон, которому Эпштейн сообщал о ходе переговоров Ягланда с Путиным и Лавровым. Все это происходило перед саммитом в Хельсинки в 2018 году, где Путин и Трамп провели встречу.

Шпионские дела в Кремниевой долине

Источник из разведки рассказал, что Эпштейн был связан с Марией Дроковой - бывшим лидером пропутинской молодежной организации, которая затем надела маску "бизнесвумен" в Сан-Франциско.

Разведка США считает, что Дрокова и ее компания Day One Ventures на самом деле занималась шпионажем, пытаясь похитить технологии из Кремниевой долины. Дроковой помогал Эпштейн. Агент ФБР США обсуждал финансиста с Дроковой.

"CHS и Дрокова разговаривали, но Дрокова вообще не говорила о технологиях; вместо этого она посмотрела на CHS и сказала: "Ты же знал об Эпштейне, не так ли?" Она сказала, что Эпштейн был "замечательным человеком" и что это был ужасный стыд за то, что с ним сделали", - сказано в сообщении источника.