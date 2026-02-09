Эпштейн имел планы на Путина: CNN раскрыло тайную переписку
В 2013-2014 годах Джеффри Эпштейн активно пытался встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого он использовал влиятельные связи и обещал инвестиции в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание пишет, что в обнародованных письмах Эпштейна говорится о его обещаниях привлечь западные инвестиции в Россию, а также попытке добиться конфиденциальных многочасовых переговоров с диктатором.
Поиск встречи с Путиным
Эпштейн писал экс-премьеру Израиля Эхуду Бараку, что норвежский политик Торбьерн Ягланд готовит встречу с Путиным в Сочи и предлагал передать диктатору свое желание помочь.
"Можете сказать ему (Путину, - ред.), что мы с вами близки, и что я консультирую Гейтса. Это конфиденциально. Я был бы рад встретиться с ним на два-три часа", - сказано в письме.
Норвежская прокуратура уже начала расследование в отношении Ягланда. По словам его адвоката, политик будет сотрудничать со следствием, однако отрицает нарушение закона.
Эпштейн указывал на свои связи с Биллом Гейтсом для подчеркивания собственного влияния. В то же время сам Гейтс отрицал любые противозаконные действия, связанные с Эпштейном.
CNN отмечает, что обнародованные документы не подтверждают проведение встречи между Эпштейном и Путиным.
Эпштейн и российский МИД
Согласно обнародованным документам, Эпштейн поддерживал контакты с тогдашним послом России при ООН Виталием Чуркиным, а после смерти того в 2017 году обратил внимание на главу МИД страны-агрессора Сергея Лаврова.
"Думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров обсудил со мной кое-что. Чуркин раньше это делал, но он умер", - писал Эпштейн в письме Ягланду.
В ответ норвежский политик сообщил, что встретится с помощником Лаврова и передаст предложение.
CNN отмечает, что письма Эпштейна свидетельствуют не просто о его интересе к России, но и попытки повлиять на политические процессы через личные контакты.
Напомним, что экс-президент США Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон выступят перед Конгрессом, чтобы дать показания в рамках расследования против Джеффри Эпштейна.
Отметим, президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на массовое упоминание своего имени в новой порции файлов Джеффри Эпштейна. Он заявил, что не имеет никакого отношения к делу сексуального преступника.