Епштейн мав плани на Путіна: CNN розкрило таємне листування

У 2013-2014 роках Джеффрі Епштейн активно намагався зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Для цього він використовував впливові зв'язки та обіцяв інвестиції до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання пише, що в оприлюднених листах Епштейна йдеться про його обіцянки залучити західні інвестиції до Росії, а також спробу добитися конфіденційних багатогодинних перемовин з диктатором.

Пошук зустрічі з Путіним

Епштейн писав експрем'єру Ізраїлю Ехуду Бараку, що норвезький політик Торбйорн Ягланд готує зустріч із Путіним у Сочі та пропонував передати диктатору своє бажання допомогти.

"Можете сказати йому (Путіну, - руд.), що ми з вами близькі, і що я консультую Гейтса. Це конфіденційно. Я був би радий зустрітися з ним на дві-три години", - сказано в листі.

Норвезька прокуратура вже почала розслідування щодо Ягланда. За словами його адвоката, політик буде співпрацювати зі слідством, проте заперечує порушення закону.

Епштейн вказував на свої зв'язки з Біллом Гейтсом для підкреслення власного впливу. Водночас сам Гейтс заперечував будь-які протизаконні дії, пов'язані з Епштейном.

CNN наголошує, що оприлюднені документи не підтверджують проведення зустрічі між Епштейном і Путіним.

Епштейн та російське МЗС

Згідно з оприлюдненими документами, Епштейн підтримував контакти з тодішнім послом Росії при ООН Віталієм Чуркіним, а після смерті того у 2017 році звернув увагу на главу МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова.

"Думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров обговорив зі мною дещо. Чуркін раніше це робив, але він помер", - писав Епштейн у листі Ягланду.

У відповідь норвезький політик повідомив, що зустрінеться з помічником Лаврова та передасть пропозицію.

CNN наголошує, що листи Епштейна свідчать не просто про його інтерес до Росії, а й спроби вплинути на політичні процеси через особисті контакти.