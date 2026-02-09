Епштейн мав плани на Путіна: CNN розкрило таємне листування
У 2013-2014 роках Джеффрі Епштейн активно намагався зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Для цього він використовував впливові зв'язки та обіцяв інвестиції до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання пише, що в оприлюднених листах Епштейна йдеться про його обіцянки залучити західні інвестиції до Росії, а також спробу добитися конфіденційних багатогодинних перемовин з диктатором.
Пошук зустрічі з Путіним
Епштейн писав експрем'єру Ізраїлю Ехуду Бараку, що норвезький політик Торбйорн Ягланд готує зустріч із Путіним у Сочі та пропонував передати диктатору своє бажання допомогти.
"Можете сказати йому (Путіну, - руд.), що ми з вами близькі, і що я консультую Гейтса. Це конфіденційно. Я був би радий зустрітися з ним на дві-три години", - сказано в листі.
Норвезька прокуратура вже почала розслідування щодо Ягланда. За словами його адвоката, політик буде співпрацювати зі слідством, проте заперечує порушення закону.
Епштейн вказував на свої зв'язки з Біллом Гейтсом для підкреслення власного впливу. Водночас сам Гейтс заперечував будь-які протизаконні дії, пов'язані з Епштейном.
CNN наголошує, що оприлюднені документи не підтверджують проведення зустрічі між Епштейном і Путіним.
Епштейн та російське МЗС
Згідно з оприлюдненими документами, Епштейн підтримував контакти з тодішнім послом Росії при ООН Віталієм Чуркіним, а після смерті того у 2017 році звернув увагу на главу МЗС країни-агресорки Сергія Лаврова.
"Думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров обговорив зі мною дещо. Чуркін раніше це робив, але він помер", - писав Епштейн у листі Ягланду.
У відповідь норвезький політик повідомив, що зустрінеться з помічником Лаврова та передасть пропозицію.
CNN наголошує, що листи Епштейна свідчать не просто про його інтерес до Росії, а й спроби вплинути на політичні процеси через особисті контакти.
Нагадаємо, що експрезидент США Білл Клінтон та його дружина, ексдержсекретарка Гілларі Клінтон виступлять перед Конгресом, щоб дати свідчення в рамках розслідування проти Джеффрі Епштейна.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп уперше відреагував на масову згадку свого імені в новій порції файлів Джеффрі Епштейна. Він заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця.