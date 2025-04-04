Эпоха США закончилась. Канада заявила о готовности стать мировым лидером

Карни заявил, что попытается собрать "коалицию стран-единомышленников", которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам Америки.

"Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, Канада это сделает", - сказал он.

Позже премьер Канады добавил, что период доминирования Штатов в мировой экономике подошел к концу.

"80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это также новая реальность", - подытожил Карни.