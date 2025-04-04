Епоха США скінчилася. Канада заявила про готовність стати світовим лідером

Карні заявив, що спробує зібрати "коаліцію країн-однодумців", які шукатимуть альтернативу Сполученим Штатам Америки.

"Якщо Сполучені Штати більше не хочуть бути лідером, Канада це зробить", - сказав він.

Пізніше прем'єр Канади додав, що період домінування Штатів у світовій економіці підійшов до кінця.

"80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе роль глобального економічного лідера, коли вони створювали альянси, засновані на довірі та взаємній повазі та відстоювали вільний і відкритий обмін товарами та послугами, закінчився. Хоча це трагедія, це також нова реальність", - підсумував Карні.