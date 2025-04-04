Епоха США скінчилася. Канада заявила про готовність стати світовим лідером

США десятиліттями домінувала США у світовій економіці. Канада готова взяти на себе цю роль.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Карні заявив, що спробує зібрати "коаліцію країн-однодумців", які шукатимуть альтернативу Сполученим Штатам Америки.
"Якщо Сполучені Штати більше не хочуть бути лідером, Канада це зробить", - сказав він.
Пізніше прем'єр Канади додав, що період домінування Штатів у світовій економіці підійшов до кінця.
"80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе роль глобального економічного лідера, коли вони створювали альянси, засновані на довірі та взаємній повазі та відстоювали вільний і відкритий обмін товарами та послугами, закінчився. Хоча це трагедія, це також нова реальність", - підсумував Карні.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів з усіх країн світу, які почали діяти з 2 квітня 2025 року. Ці мита коливаються від 10% до 50%, залежно від країни-імпортера.
Зокрема, для України він запровадив 10% тарифи.
Водночас у відповідь на мита США, Канада запровадила 25% мито на автомобілі, імпортовані зі США.
Тим часом Британія оприлюднила список з 8000 американських товарів, які можуть потрапити під митні тарифи у відповідь на політику президента США Дональда Трампа. Примітно, що перелік включає різноманітні товари від бінокля та бурбонського віскі.
Детальніше про те, з якими саме митами зіткнуться країни, як реагують у світі та чи посилиться "торгівельна війна", - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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