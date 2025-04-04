Эпоха США закончилась. Канада заявила о готовности стать мировым лидером
США десятилетиями доминировали США в мировой экономике. Канада готова взять на себя эту роль.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Карни заявил, что попытается собрать "коалицию стран-единомышленников", которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам Америки.
"Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, Канада это сделает", - сказал он.
Позже премьер Канады добавил, что период доминирования Штатов в мировой экономике подошел к концу.
"80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидера, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился. Хотя это трагедия, это также новая реальность", - подытожил Карни.
Новые пошлины от Трампа
Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из всех стран мира, которые начали действовать со 2 апреля 2025 года. Эти пошлины колеблются от 10% до 50%, в зависимости от страны-импортера.
В частности, для Украины он ввел 10% тарифы.
В то же время в ответ на пошлины США, Канада ввела 25% пошлину на автомобили, импортируемые из США.
Тем временем Великобритания обнародовала список из 8000 американских товаров, которые могут попасть под таможенные тарифы в ответ на политику президента США Дональда Трампа. Примечательно, что перечень включает разнообразные товары от бинокля и бурбонского виски.
Подробнее о том, с какими именно пошлинами столкнутся страны, как реагируют в мире и усилится ли "торговая война", - читайте в материале РБК-Украина.
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