Эпоха США закончилась. Канада заявила о готовности стать мировым лидером

США десятилетиями доминировали США в мировой экономике. Канада готова взять на себя эту роль.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Карни заявил, что попытается собрать "коалицию стран-единомышленников", которые будут искать альтернативу Соединенным Штатам Америки.

"Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, Канада это сделает", - сказал он.

Позже премьер Канады добавил, что период доминирования Штатов в мировой экономике подошел к концу.