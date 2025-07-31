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Аренда в Украине стремительно дорожает: какие города бьют рекорды по ценам

Четверг 31 июля 2025 15:50
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Аренда в Украине стремительно дорожает: какие города бьют рекорды по ценам В каких городах подорожала аренда (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

За последние полгода цены на аренду в Украине подскочили на все виды жилья, однако не во всех городах. Абсолютным лидером по подорожанию стала Одесса, где стоимость квартир выросла более чем в два раза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Где подорожали однокомнатные квартиры

Однокомнатные квартиры за последние полгода подорожали в 6 городах:

  • Ивано-Франковск: +2%, средняя цена - 14 800 гривен;
  • Киев: +6%, средняя цена - 18 тысяч гривен;
  • Хмельницкий: +7%, средняя цена - 10 700 гривен;
  • Днепр: +10%, средняя цена - 11 тысяч гривен;
  • Винница: +13%, средняя цена - 13 тысяч гривен;
  • Одесса: +50%, средняя цена - 12 тысяч гривен.

Добавим, что дороже всего в Украине однокомнатные квартиры сдают в Ужгороде - 19 тысяч гривен за месяц. Дешевле всего - в Харькове и Запорожье, там цена составляет 4 и 5 тысяч гривен, соответственно. Данных о Херсоне и оккупированных городах - нет.

Аренда в Украине стремительно дорожает: какие города бьют рекорды по ценамЦена на аренду однокомнатных квартир в Украине (скриншот)

Где подскочили цены на двухкомнатные квартиры

Двухкомнатные также выросли в цене в 6 городах:

  • Львов: +4%, средняя цена - 20 тысяч гривен;
  • Ивано-Франковск: +5; средняя цена - 16 900 гривен;
  • Запорожье: +7%, средняя цена - 7 тысяч гривен;
  • Харьков: +9%, средняя цена - 6 тысяч гривен;
  • Киев: +14%, средняя цена - 26 900 гривен;
  • Одесса: 52%, средняя цена - 16 100 гривен.

Отметим, что лидером по стоимости двухкомнатных квартир также является Ужгород, здесь цена составляет 27 тысяч в месяц. Дешевле всего двухкомнатные квартиры сдают в Харькове и Запорожье, по 6 и 7 тысяч гривен.

Аренда в Украине стремительно дорожает: какие города бьют рекорды по ценамЦена на аренду двухкомнатных квартир в Украине (скриншот)

Где выросла стоимость трехкомнатных квартир

Цены на трехкомнатные квартиры выросли в 4 городах:

  • Львов: +13%, средняя цена - 25 200 гривен;
  • Киев: +13%, средняя цена - 45 500 гривен;
  • Днепр: +18%, средняя цена - 18 800 гривен;
  • Одесса: +70%, средняя цена - 27 200 гривен.

Дороже всего в Украине двухкомнатные квартиры стоят в Киеве - 45 500 гривен, дешевле всего - в Харькове, Николаеве и Запорожье, по 10 тысяч гривен в месяц.

Аренда в Украине стремительно дорожает: какие города бьют рекорды по ценамЦена на аренду трехкомнатных квартир в Украине (скриншот)

Читайте также о том, что в первой половине 2025 года вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует преимущественный рост цен. Самыми дорогими остаются квартиры в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. В то же время наибольший прирост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове.

Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 14-22%. Стремительное подорожание началось еще в феврале.

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