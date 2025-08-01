Мечта о квартире. Сколько надо насобирать денег для первого взноса по "єОселя"

Цены на первичном рынке недвижимости в Украине колеблются от 600 до 1360 долларов за "квадрат". Дешевле всего первичка стоит в Запорожье, дороже всего - во Львове. На покупку жилья в новостройках действует государственная ипотечная программа "еОселя".

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько надо насобирать денег на первый взнос, чтобы приобрести однокомнатную квартиру по этой программе.

Где сумма первого взноса наименьшая

Меньше всего для первого взноса нужно насобирать для покупки однокомнатной квартиры в Кропивницком - 4 160 долларов. Средняя цена на такое жилье в новостройке - 20 800 долларов.

Чуть больше денег нужно в Запорожье - 4 490 долларов. Здесь однокомнатные квартиры на первичном рынке в среднем стоят 22 500 долларов.

В Сумах размер первого взноса составляет 4 710 долларов при средней стоимости квартиры 23 500 долларов.

Почти одинаковая сумма для первого взноса в Чернигове и Харькове, по 5 410 и 5 480 долларов, соответственно. Однокомнатные квартиры здесь стоят 27 100 и 27 400 долларов.

Размер первого взноса при покупке однокомнатной квартиры в разных городах по программе "єОселя" (скриншот сайта ЛУН)

Где размер первого взноса самый большой

Больше всего для первого взноса нужно собрать во Львове - 12 800 долларов, средняя цена на однокомнатную квартиру - 63 900 долларов. Немножко отстает в размере первого взноса Киев - здесь сумма составляет 11 900 долларов при стоимости квартиры 59 600 долларов.

На третьей позиции Ужгород - 10 700 долларов, здесь квартиры в среднем продают за 53 500 долларов. Добавим, что с начала полномасштабной войны Ужгород входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью.

В Полтаве для первого взноса надо насобирать 9 950 долларов, средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 49 800 долларов.

Около 9 500 долларов - сумма первого взноса в Луцке и Ровно, цена на квартиры здесь 47 тысяч долларов. В Днепре нужно внести 9 200 долларов, чтобы взять однокомнатную квартиру в ипотеку по программе "єОселя".

Средняя стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры в новостройке (скриншот сайта ЛУН)