В Энергодаре россияне незаконно задержали более 200 гражданских и пытали их, - Truth Hounds

По данным правозащитников, первые задержания начались в марте 2022 года. Между 10 и 15 марта российская оккупационная администрация и военные начали подходить к украинским работникам ЗАЭС и вызывать отдельных из них для "собеседований", фактически - на допрос.

"Оккупанты начали искать проукраинских людей непосредственно на станции. Узнавали о них путем давления. Затем начали искать тех, у кого было оружие, кто даже косвенно участвовал в обороне города, в Теробороне. Они приходили задерживать людей прямо на станции, если это были ядерщики, и задерживали их на работе", - рассказал один из работников ЗАЭС.

Truth Hounds задокументировала не менее двух случаев "собеседований" с персоналом ЗАЭС в конце марта 2022 года и не менее 11 подобных инцидентов по состоянию не позднее середины сентября 2022 года.

В конце мая 2022 года российские оккупационные власти усилили похищения и задержания гражданских в Энергодаре после покушения на коллаборациониста - оккупационного "мэра" города Андрея Шевчика.

В конце сентября 2022 года, после проведения российского псевдореферендума в Энергодаре, количество похищений, задержаний, а также случаев бесчеловечного обращения и пыток в отношении гражданских, включая персонал ЗАЭС, резко возросло.

Организация Truth Hounds выяснила, что российские войска создали по меньшей мере семь мест незаконного содержания в Энергодаре и на окружающих территориях.

Также российские оккупанты незаконно удерживали под стражей не менее 226 жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС, среди них:

66 участников сопротивления российской оккупации Энергодара;

шесть бывших военнослужащих ВСУ;

трое родственников военнослужащих ВСУ;

78 украинских работников ЗАЭС;

11 владельцев оружия;

102 обычных гражданских жителя Энергодара, в том числе предпринимателей.

Некоторые люди из этого списка имели несколько статусов одновременно (например, гражданский, работник ЗАЭС и участник сопротивления оккупации).

Как выяснили правозащитники, украинцев держали в переполненных местах содержания, где заключенных физически и психологически пытали, чтобы получить информацию, наказать за инакомыслие, запугать, принудить к признаниям и сотрудничеству.

Российские войска лишали задержанных пищи, воды и медицинской помощи. Обычной практикой россиян были избиения, удары электрическим током, сексуальное насилие, имитация казней и угрозы членам семей задержанных.

На допросах оккупационные силы часто пытались получить информацию о деятельности сопротивления, наличии оружия и связях с украинскими военными. Некоторых задержанных заставляли подписывать соглашение о сотрудничестве или контракт с "Росатомом", а многих задержанных снимали на видео, где они делали ложные заявления, восхваляя российские силы или дискредитируя Украину в целях пропаганды.

Исследование Truth Hounds показывает, что такие злоупотребления были распространенными и систематическими действиями, направленными против гражданского населения. Кроме того, нападения умышленно направлялись на сертифицированный персонал и специалистов с уникальными техническими навыками, необходимыми для бесперебойной работы реактора ЗАЭС.

Это создавало риски для безопасного функционирования станции и повышало возможность аварии.

В выводах к отчету Truth Hounds обращается к иностранным правительствам с просьбой прекратить сотрудничество с "Росатомом" и ввести против компании санкции за ее роль в преследовании украинцев в Энергодаре, а органы правосудия - расследовать преступления против украинцев, в том числе и роль "Росатома".