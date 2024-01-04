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В "Энергоатоме" озвучили причину недопуска россиянами МАГАТЭ в реакторные залы ЗАЭС

Энергодар, Четверг 04 января 2024 18:54
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В "Энергоатоме" озвучили причину недопуска россиянами МАГАТЭ в реакторные залы ЗАЭС Архивное фото: президент "Энергоатома" Петр Котин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы Запорожской АЭС является попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Энергоатома" Петра Котина.

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, факт недопуска экспертов мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо, может быть попыткой российских оккупантов скрыть истинную ситуацию на ЗАЭС.

Он подчеркивает, что единственным легитимным оператором крупнейшего в Европе атомного объекта - Запорожской АЭС - является "Энергоатом", поэтому только возвращение станции под полный контроль Украины может обеспечить ее ядерную и радиационную безопасность.

"Единственный выход - полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву", - отметил Котин.

Что предшествовало

Вчера стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии не пускаются в часть залов на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

"Эксперты МАГАТЭ по-прежнему не могут получить доступ ко всем частям площадки, и в течение последних двух недель им не разрешают доступ к реакторным залам энергоблоков №№ 1, 2 и 6", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ впервые не были допущены в реакторный зал энергоблока, который находился в "холодном останове". Здесь находится активная зона реактора и отработанное топливо.

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