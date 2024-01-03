МАГАТЭ две недели не пускают в часть реакторных залов на Запорожской АЭС

Экспертов Международного агентства по атомной энергии не пускают в часть залов на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ .

"Эксперты МАГАТЭ по-прежнему не могут получить доступ ко всем частям площадки, и в течение последних двух недель им не позволяют доступ к реакторным залам энергоблоков № 1, 2 и 6", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ впервые не были допущены в реакторный зал энергоблока, который находился в холодной остановке. Здесь находится активная зона реактора и отработанное топливо.

Куда еще не пускают представителей МАГАТЭ

Кроме того, на прошлой неделе был ограничен доступ к некоторым частям машинных залов ЗАЭС, в частности к помещениям №3, 4 и 6 реакторов.

Также эксперты МАГАТЭ все еще ожидают запланированного на 19 декабря доступа на крыши реакторов, чего не произошло из-за заявленных соображений безопасности.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшую в Европе атомную электростанцию оккупировали россияне в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, захватчики разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию наблюдателей.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на ЗАЭС произошло уже 7 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.